Ситуация на хлебопекарном рынке России способствует снижению качества продукции и росту объёмов фальсификата, следует из отчёта Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Согласно материалам организации, хлеба и хлебобулочных изделий по итогам 2018 года было продано на 728,9 млрд рублей. И хотя за нынешний январь — июль продано 6,3 млн тонн продукции, то есть на 2,9% меньше, чем за семь месяцев прошлого года, денежный объём вырос на 8%, до 400,2 млрд рублей.

По данным гильдии, в структуре рынка идёт перераспределение в сторону малого и среднего бизнеса. 35% от всех продаж у средних пекарен — 255,1 млрд рублей. А за четыре года число микропредприятий достигло 7,4 тыс., они производят 19% данной продукции в стране — более 2 млн тонн. А вот хлебозаводы постепенно теряют позиции, их доля с 2015 года сократилась на 2%, до 55%, 22 завода закрылись, осталось 690.

Повышение стоимости одного из основных товаров потребительской корзины россиян составляет 5–7% в год, а на душу населения приходится 116 кг хлеба в год. Впрочем, в субъектах с большим числом жителей с доходом ниже уровня прожиточного минимума хлеб — основной продукт питания и на столах появляется намного чаще.

Невысокое потребление продукта, его подорожание и рост объёмов производства в сегменте мелкого и среднего бизнеса говорит о развитии в РФ преимущественно среднеценового и премиального сегментов. Но есть и более тревожные вести. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон обратил внимание на высокие цены на патенты, труднодоступность кредитов для малого и среднего бизнеса.

Для открытия пекарни нужно или небольшое помещение или кусок земли. На вторичном рынке для бизнеса это дорого. А на первичном — он находится в руках чиновников. Как получить это из их рук? — заявил он.

В гильдии уверены, что желающим открыть собственную точку нужна аренда не на 5–10, а хотя бы на 49 лет. Причём первое время уйдёт на формирование «пула» клиентов и их удержание. По оценкам гильдии, по программе для развития малого бизнеса сегодня можно получить кредит под «дорогие», по их версии, 6%. Но средства нельзя получить без залога — квартиры или другого имущества.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Как предприниматель может получить в лизинг оборудование, если у него ничего нет? Вот когда будут условия, которые позволяют открыть предприятие и за 2–3 года вернуть деньги государству, тогда развитие пойдёт динамично, — сказал глава гильдии пекарей РФ.

Несколько лет назад пекарям и кондитерам разрешили открывать производство по патенту. По данным Федеральной налоговой службы, в РФ в 2016 году выдано 678 разрешений, а в 2018 году — 2099. Патент позволяет открыть бизнес со штатом сотрудников до 15 человек с годовой выручкой до 60 млн рублей. По оценкам РОСПиК, бюджету такие патенты в прошлом сезоне принесли свыше 105 млн рублей.

Однако более стремительный рост затруднён стоимостью патента, считают в гильдии.

Есть регионы, где цена патента ниже 15 тысяч, а в некоторых — сотни тысяч рублей. В Москве — 300 тысяч рублей. Наверное, нужно выпускать хлебобулочную продукцию, украшенную бриллиантами, — сообщил Кацнельсон.

Каким образом пекари будут бороться за покупателя, пока неясно. Конкуренция приводит к снижению розничных цен, но достигается это не только ростом производительности труда, но и экономией на качестве продукта и использованием фальсификата. Для примера стоит посмотреть на высококонкурентный рынок молока в Москве. Борьба за место на полке супермаркетов уже привела к снижению веса бутылки, а ухудшение качества молочных изделий — к падению спроса.

По данным гильдии, сегодня уровень конкуренции на данном рынке низкий, и ему есть куда расти: наценки со стороны ритейла, по материалам РОСПиК, составляют 35%. Наконец, количество субъектов хлебопечения на 10 тыс. человек в РФ не достигло единицы, в то время как в развитых странах Европы их три-четыре. А в РФ для нормального уровня конкуренции необходимо 35–40 тыс. предприятий вместо нынешних 13 тыс.

Впрочем, в самой организации уверены, что конкуренция не позволит снизить качество продукции на рынке.

В то же время в Российском союзе мукомолов указывают на падение в стране производства муки. В РОСПиК отвергают это, говоря, что данные Росстата некорректны.