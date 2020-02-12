Английская писательница, известная феминистка Жермен Грир обвинила герцогиню Сассекскую Меган Маркл в неискренних чувствах к супругу — британскому принцу Гарри. По мнению Грир, девушку заботит лишь слава.
Меган типичная охотница за славой и манипулятор. Она мечтает о звёздной славе. И в браке их постоянно окружают знаменитости. Это искусственный мир, а чувства Меган — фальшивка, — цитирует Грир издание The Sun.
Свадьбу Меган и Гарри, которая прошла в 2018 году и обошлась британской казне в 32 миллиона фунтов стерлингов, 81-летняя писательница назвала пропитанным лицемерием шоу.
Как
NEWS.ru писал, что супруги Меган и Гарри заявили о своём желании жить на две страны. Слова внука разочаровали британскую королеву Елизавету II.
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