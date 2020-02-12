https://static.news.ru/photo/65574a96-4dc9-11ea-a3e3-fa163e074e61_660.jpg Жермен Грир Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Английская писательница, известная феминистка Жермен Грир обвинила герцогиню Сассекскую Меган Маркл в неискренних чувствах к супругу — британскому принцу Гарри. По мнению Грир, девушку заботит лишь слава.

Меган типичная охотница за славой и манипулятор. Она мечтает о звёздной славе. И в браке их постоянно окружают знаменитости. Это искусственный мир, а чувства Меган — фальшивка, — цитирует Грир издание The Sun.

Свадьбу Меган и Гарри, которая прошла в 2018 году и обошлась британской казне в 32 миллиона фунтов стерлингов, 81-летняя писательница назвала пропитанным лицемерием шоу.

Как добавили «Невские Новости», Грир назвала напрасными жертвы принца Гарри, который отказался от королевских полномочий ради жены, которая не смогла жить во дворце.

NEWS.ru писал, что супруги Меган и Гарри заявили о своём желании жить на две страны. Слова внука разочаровали британскую королеву Елизавету II.