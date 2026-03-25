Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок

Для сбора березового сока рекомендуется выбирать здоровые и взрослые деревья, растущие на солнце, с диаметром ствола не менее 20 сантиметров на уровне груди, заявил 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. По его мнению, лучше всего для этого подойдут стеклянные банки или бутылки.

Я собираю березовый сок практически каждый сезон. Делаю только одно отверстие с помощью шуруповерта с пятимиллиметровым сверлом. Собираю обычно не больше литра, а после обязательно забиваю отверстие деревянной пробкой, которую делаю из сухих веток березы. Забиваю ее в отверстие молотком или подручным средством. Со временем такая рана сама зарастет, — рассказал Сафонов.

Сколько отверстий можно просверлить в березе, напрямую зависит от диаметра ствола. При толщине 25–35 сантиметров допускается два отверстия, а если ствол толще — не больше трех.

