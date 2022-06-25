«Безответственный отец»: почему сын Илона Маска сменил пол Что скрывает самый богатый человек в мире и отец семерых детей

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Когда твой отец — самый богатый человек в мире, который скоро станет первым триллионером в истории, многие поймут желание держаться к нему поближе. Но только не 18-летний сын Илона Маска Ксавьер. Он объявил о решении стать женщиной и отказаться от части своей фамилии Маск, чтобы потерять всякую связь с 50-летним основателем Tesla и SpaceX. NEWS.ru рассказывает о семейной жизни миллиардера, которую он предпочитает держать в тени.

24 июня суд рассмотрел прошение Ксавьера Маска и удовлетворил его. Отныне трансгендерный подросток — один из семи детей Маска и пятерых от его первой жены Джастин Уилсон — носит имя Вивиан Дженна Уилсон. Ранее она подала запрос на изменение своего имени в соответствии со своей новой гендерной идентичностью и потому, что «больше не живёт с биологическим отцом и не хочет быть связанной с ним каким-либо образом».

Для американской прессы, пристально наблюдающей за жизнью Маска, поступок одного из детей магната стал сенсацией. Новая гендерная идентичность подростка и смена официального имени — это первое публичное заявление одного из пятерых детей Маска и Уилсон. До этого момента личная жизнь бывшей жены держалась в тени. По мнению The Independent, этот шаг стал ответной реакцией на трансофобные комментарии, сделанные Маском в последние месяцы. Твит «Местоимения — отстой» входит в число сообщений, которыми миллиардер делится с 2020 года. Хотя сам настаивает на том, что выступает за права ЛГБТ и что Tesla — одно из лучших рабочих мест для ЛГБТ-персонала.

Илон Маск и его женщины

У Илона Маска семь детей: Невада Александер, Гриффин, Ксавьер, Дамиан, Саксон, Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-12) и Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl). Пятеро из них родились в браке с канадской писательницей Джастин Уилсон, а двое последних — с поп-звездой Граймс, с которой Маск тоже расстался.

Основатель Tesla и писательница-фантаст познакомились во время учёбы в Королевском университете Онтарио и поженились в 2000 году. После смерти их первого ребёнка Невады от синдрома внезапной детской смерти в возрасте 10 недель они зачали близнецов Гриффина и Ксавьера в 2004 году, а затем родили тройню Кая, Саксона и Дамиана в 2006 году с помощью ЭКО. Ксавьер был назван в честь профессора Ксавьера из культовых комиксов Marvel Comics «Людей Икс».

Маск и Уилсон развелись в 2008 году, но разделили опеку над всеми пятью детьми, которые выросли без особого внимания прессы. Таблоиды нашли лишь несколько совместных снимков семьи, где близнецам было около пяти лет.

Опека над нашими пятью детьми разделена поровну. Почти всё моё свободное от работы время я провожу с моими мальчиками. Они — любовь всей моей жизни, — написал Маск в статье в Business Insider в 2010 году.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Илон Маск

В то же время Уилсон в эссе в Marie Claire охарактеризовала себя как «начинающую жену» и рассказала о своём гневе по поводу помолвки бывшего мужа с британской актрисой Талулой Райли всего через шесть недель после развода.

Она отметила, что Маск объявил себя «альфой» в их отношениях и обращался с ней как с сотрудницей.

Если бы ты была моей сотрудницей, я бы тебя уволил, — цитировала Уилсон Маска.

По словам женщины, когда 2002-м скоропостижно скончался их старший сын Невада, Маск расценил её горе как «эмоциональную манипуляцию» и отказался говорить о ребёнке. Хотя у них родилось пятеро детей, Джастин считает, что бывший муж воспринимал её не более чем «трофейную жену». После расставания Уилсон общалась с Маском через его помощницу.

Вторая жена Маска 36-летняя Райли описывала Илона как преданного отца, который видится с детьми четыре раза в неделю.

Он старается приходить домой пораньше, чтобы поужинать со мной и детьми и, возможно, поиграть в какие-нибудь компьютерные игры с мальчиками, — написала она в книге о Маске.

После развода с Райли в 2016 году Маск встречался с 36-летней Эмбер Хёрд. Актриса выкладывала в соцсети фотографии, на которых играет с его детьми. Затем у миллиардера были длительные отношения с певицей Граймс, родившей ему двоих детей. Маск уже называет малыша X-A-Xii (сокращённо X) «своим протеже» и демонстрирует его у себя на коленях во время видеозвонков.

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press Эмбер Херд

В 2020 году предприниматель рассказал New York Times, что считает себя «безответственным отцом для своих младших детей», но понадеялся, что будет больше участвовать в их жизни, когда те подрастут.

Если у меня будет поездка для Tesla в Китай, я возьму с собой детей, и мы поедем смотреть Великую Китайскую стену или отправимся на скоростном поезде из Пекина в Сиань и посмотрим терракотовых воинов, — рассказывал Маск в интервью.

Ни родители, ни сама Вивиан не прокомментировали новость о смене пола, имени и о том, будет ли она получать финансовую поддержку от своего отца в будущем. Однако издание New York Post считает, что формулировка документа, поданного Вивиан в суд Лос-Анджелеса, показывает негативное отношение подростка к общению с отцом.

Крикливый отец со смешанными взглядами

Илон Маск не раз публично высказывался о транссексуалах, создавая массовую дискуссию вокруг своих сообщений. Например, он признавался в поддержке транссексуалов, но называл обилие местоимений «эстетическим кошмаром».

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press Илон Маск

Американская пресса предполагает, что возможной причиной поступка Ксавьера стала именно такая позиция отца. В декабре 2020 года миллиардера раскритиковали за то, что он поделился мемом, высмеивающим людей, которые пишут «он/его» в своей биографии в соцсетях. Чейстен Буттигиг — муж министра транспорта США Пита Буттигига — был одним из таких критиков. В ответ на ретвит Маска он написал, что готов ещё раз пройтись с Илоном по сложной для него теме трансгендеров.

С тех пор Маск выразил поддержку Республиканской партии, чьи обещания включают ограничение прав трансгендеров в некоторых штатах США, и сказал, что является поклонником губернатора Флориды Рона Десантиса. Именно его ЛГБТК-сообщество осудило за законопроект «Не говори „Гей“», запрещающий обсуждение гендерной проблематики идентичности и гомосексуальности в школах.

Однако после Маск настаивал на том, что выступает за права ЛГБТ, ссылаясь на Tesla как на лучшее рабочее место для сторонников сообщества.

Нам одновременно говорят, что гендерных различий не существует и что гендерные различия настолько глубоки, что единственным вариантом остаётся необратимое хирургическое вмешательство. Возможно, кто-то более мудрый, чем я, сможет объяснить эту дихотомию, — написал Маск 11 июня.

Спустя час он твитнул, что «мир станет лучше, если мы все будем менее осуждающими». Наверное, это единственное, в чём трансгендерная дочь миллиардера может согласиться с отцом.