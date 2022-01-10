Астрологи назвали даты рождения людей, чья жизнь изменится в 2022 году

Астрологи перечислили даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году. Они считают, что определяющими являются не сами числа, а периоды новолуния и полнолуния, которые будут на них влиять, пишет журнал Elle.

С днями новолуния астрологи связывают серьёзные изменения, новые назначения, старт проектов и начало отношений. Полнолуние больше подходит для подведения итогов, анализа полученного опыта и понимания, куда двигаться дальше.

С чистого листа начнут жизнь люди, рождённые в следующие даты: 1, 2, 3 января; 31 января, 1, 2 февраля; 1, 2, 3 марта; 31 марта, 1, 2 апреля; 29, 30 апреля, 1 мая; 29, 30, 31 мая; 28, 29, 30 июня; 27, 28, 29 июля; 26, 27, 28 августа; 24, 25, 26 сентября; 24, 25, 26 октября; 22, 23, 24 ноября; 22, 23, 24 декабря. Те люди, даты рождений которых приходятся за день до новолуния или в день после него, в новом году закроют двери прошлому и смело устремятся в неизведанное.

Стабильность и уверенность в своих силах ощутят люди, которые родились в следующие дни: 16, 17, 18 января; 15, 16, 17 февраля; 17, 18, 19 марта; 15, 16, 17 мая; 13, 14, 15 июня; 12, 13, 14 июля; 11, 12, 13 августа; 9, 10, 11 сентября; 8, 9, 10 октября; 7, 8, 9 ноября; 7, 8, 9 декабря. Для тех, кто родился в даты, близкие к полнолунию, новый год будет стабильным и спокойным. Серьёзных потрясений и кардинальных перемен для этих людей не предвидится. Они почувствуют себя гораздо увереннее, получат шанс накопить опыт и ценные знания, которые пригодятся им для дальнейшего развития.

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