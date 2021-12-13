Астролог рассказал, как правильно загадать новогоднее желание

Астролог Олег Персидский рассказал, как на самом деле нужно загадать новогоднее желание, чтобы оно сбылось. Большое значение имеет сама формулировка желания, приводит советы астролога телеканал «Мир 24».

Будущее время для новогодних желаний неприемлемо: нужно не хотеть что-то получить потом, а как бы благодарить за то, что это уже есть сейчас. Строго запрещена частица «не», поэтому, к примеру, надо просить, чтобы произошла ситуация, обратная страхам загадывающего.

Необходимо наделить желание положительной энергией, — советует Персидский.

Также при загадывании нужно сгенерировать вокруг себя определённый запас позитивной энергии. Поэтом с самых предпраздничных дней и до Нового года нужно провести время в радости, поблагодарить мир за всё хорошее, что уже имеется. Перед самым праздником нужно провести генеральную уборку, проветрить квартиру, выбросить хлам.

В новогоднюю ночь после полуночи нужно открыть окна и впустить в дом обновлённую энергию.

Также, отметил астролог, есть ещё один необычный способ загадать в Новый год желание, чтобы оно сбылось. Для этого надо написать его на бумажке, свернуть в трубочку и спрятать в ёлочную игрушку. Её потом нужно повесить на самую верхнюю ветку ёлки. В течение недели нужно при каждом взгляде на эту игрушку представлять, как это желание сбывается. После того, как ёлка будет убрана, игрушку нужно спрятать, не вынимая записки.

Ранее хозяйкам к Новому году представили необычное блюдо под названием «хахаряшки». «Хахаряшки» изготавливаются из кефира и поджариваются во фритюре.