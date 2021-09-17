Астролог Павел Глоба пообещал беду трём знакам зодиака в октябре

Астролог Павел Глоба предрёк серьёзные проблемы в октябре для трёх знаков зодиака — Овнов, Водолеев и Львов. Для других знаков месяц в целом будет спокойным, сообщил он изданию Kleo.

У Овнов могут быть сложности по семейным обстоятельствам. Им нужно быть более дипломатичными, чтобы не допускать крупных ссор с родными. При этом со здоровьем у них всё будет хорошо, заверил астролог.

У Львов октябрь будет полон стрессов и тревог, вплоть до нервного срыва. Поэтому им стоит поберечь себя — не вступать в конфликты без причины и избегать переутомления.

Что касается Водолеев, Глоба советует им обратить внимание на здоровье и дыхательную систему в целом, именно в этой области у них может случиться беда. Если Водолеи задумали крупные перемены в жизни, то их лучше пока избегать, потому что они могут обернуться большими проблемами.

Некоторые знаки зодиака не торопятся вступать в серьёзные отношения или брак. Как утверждают астрологи, им нужен лёгкий флирт или отношения без обязательств. Ранее были перечислены четыре таких знака.