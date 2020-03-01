Apple начала выпуск лицевых щитков от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6a109902-77f9-11ea-9571-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/tim_cook

Компания Apple запустила в производство средства защиты для медицинских работников, которые призваны помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава корпорации Тим Кук.

Устройства по внешнему виду похожи на защитные маски. Приспособления очень пригодятся врачам и помогут им не заразиться COVID-19 во время работы с пациентами, — заявил президент Apple в Twitter.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. Weâve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

По его словам, в минувшие выходные уже была готова первая партия. В дальнейшем каждую неделю планируется выпускать более одного миллиона лицевых щитков. Их производством займутся заводы компании в США и Китае.

Ранее NEWS.ru писал, что бренды одежды Balenciaga и Yves Saint Laurent запускают производство медицинских масок. Оно начнётся после одобрения властей. Во время выпуска масок примут строжайшие меры для защиты здоровья своих сотрудников. Компания сделала пожертвование Институту Пастера, чтобы поддержать исследования коронавируса. Органам здравоохранения Франции планируется передать три миллиона медицинских масок, купленных в Китае.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.