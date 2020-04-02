89-летний экс-глава «Формулы-1» станет отцом в четвёртый раз

https://static.news.ru/photo/9b0757e0-756e-11ea-8822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», миллиардер Берни Экклстоун станет отцом в четвёртый раз. Пополнение в семье 89-летнего бизнесмена ожидается через три месяца.

От первых двух браков у британца есть три дочери: Дебора, Тамара и Петра.

Это будет мальчик, — заявила 44-летняя супруга Экклстоуна Фабиана изданию Blick.

Mama Fabiana: Â«Bub unterwegsÂ»: Bernie Ecclestone (89) wird im Sommer Vater! https://t.co/5BoIIs12Ug — BLICK Sport (@BLICK_Sport) April 2, 2020

Сейчас пара находится в Бразилии, на ферме миллиардера, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Главное желание будущих родителей — чтобы ребёнок был здоров.

В декабре 2019 года грабители вынесли из лондонского дома средней дочери Экклстоуна Тамары драгоценные кольца, серьги и свадебный подарок — браслет от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов. Общая стоимость украденного составляет 50 млн фунтов стерлингов. Сам миллиардер назвал случившееся инсайдерской работой. В январе 2020 года полиция британской столицы сообщила об аресте людей, которые могут быть причастны к ограблению, писал NEWS.ru.