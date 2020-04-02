89-летний экс-глава «Формулы-1» станет отцом в четвёртый раз

Сейчас пара находится в Бразилии, на ферме миллиардера, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Главное желание будущих родителей — чтобы ребёнок был здоров.
В декабре 2019 года грабители вынесли из лондонского дома средней дочери Экклстоуна Тамары драгоценные кольца, серьги и свадебный подарок — браслет от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов. Общая стоимость украденного составляет 50 млн фунтов стерлингов. Сам миллиардер назвал случившееся инсайдерской работой. В январе 2020 года полиция британской столицы сообщила об аресте людей, которые могут быть причастны к ограблению, писал NEWS.ru.