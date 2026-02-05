Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 02:07

На кубинской военной базе приземлился российский Ил-76

Самолет Ил-76 совершил посадку на кубинской базе Сан-Антонио-де-лос-Баньос

Ил-76 Ил-76 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военно-транспортный самолет Ил-76, прибывший из России, совершил посадку на военной базе Сан-Антонио-де-лос-Баньос на Кубе, сообщил Фонд имени Фиделя Кастро. В организации отметили, что самолет находится под санкциями США и ранее неоднократно посещал дружественные России страны, такие как Венесуэла и Никарагуа.

На Кубу прибыл грузовой самолет из России. Это военно-транспортный Ил-76 <…> Хотя он привез не книги (скоро в Гаване открывается книжная ярмарка, где Россия является почетным гостем), — указано в публикации.

Воздушное судно приземлилось в провинции Артемиса, которая входит в столичный регион острова. Конкретная информация о характере груза и целях визита официально не раскрывается. Однако, по уточнению Фонда, можно догадываться о его возможном содержании и целях доставки.

Фонд имени Фиделя Кастро был основан в 2021 году. Он заявляет о своей цели содействовать развитию научного, культурного и информационного взаимодействия между Кубой и Россией.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что потенциальная операция США против высшего руководства Кубы по примеру военной операции в Венесуэле обречена на провал. По его словам, у американцев нет контактов в силовых структурах на острове.

самолеты
Куба
базы
прилеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тайный брат?»: Туска предложили проверить на связи с Эпштейном
Зеленский рассказал, какой результат СВО пугает его больше всего
Юристы озвучили самые популярные схемы мошенников к 14 февраля
В Петербурге предотвратили теракт
Иностранные наемники пожаловались на задержку Киевом зарплаты
Женщинам подсказали, как достичь «самой желанной цели» в спортзале
Китай усмотрел в действиях России красноречивый жест после угроз США
На кубинской военной базе приземлился российский Ил-76
Не повторяйте чужих ошибок: что чаще всего мешает получить визу
Энергоколлапс на фоне коррупции: украинцы выходят на протесты — что дальше
«Мы собираемся»: команда Трампа переориентирует свое отношение к России
Звезда КВН рассказала о борьбе со смертельным недугом
Фон дер Ляйен сделала спорное заявление о помощи ЕС Украине
Мимолетные интрижки, пять лет с Шейк, брак с Родригес: все женщины Роналду
Маск назвал причину блокировки переписки с Эпштейном
«Неизменно готова»: Россия применит контрмеры после истечения ДСНВ
«Не пушечное мясо»: Орбан сделал резкую отповедь Киеву
Почти стокилограммовый питон признан самой длинной дикой змеей
Парад нацистов, горящие птицы, фрик-шоу: скандалы с открытий Олимпиад
На Западе предсказали развитие событий после окончания ДСНВ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.