Военно-транспортный самолет Ил-76, прибывший из России, совершил посадку на военной базе Сан-Антонио-де-лос-Баньос на Кубе, сообщил Фонд имени Фиделя Кастро. В организации отметили, что самолет находится под санкциями США и ранее неоднократно посещал дружественные России страны, такие как Венесуэла и Никарагуа.

На Кубу прибыл грузовой самолет из России. Это военно-транспортный Ил-76 <…> Хотя он привез не книги (скоро в Гаване открывается книжная ярмарка, где Россия является почетным гостем), — указано в публикации.

Воздушное судно приземлилось в провинции Артемиса, которая входит в столичный регион острова. Конкретная информация о характере груза и целях визита официально не раскрывается. Однако, по уточнению Фонда, можно догадываться о его возможном содержании и целях доставки.

Фонд имени Фиделя Кастро был основан в 2021 году. Он заявляет о своей цели содействовать развитию научного, культурного и информационного взаимодействия между Кубой и Россией.

