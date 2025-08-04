В Бразилии нашли крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение BP нашла в Бразилии крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение

Британская компания BP открыла в Бразилии крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение, сообщает пресс-служба корпорации. Месторождение стало 10-м для компании в текущем году.

Мы рады сообщить об этом важном открытии на месторождении Бумеранг, крупнейшем для BP за 25 лет. <…> Бразилия — важная страна для BP, и мы стремимся изучить потенциал создания в стране перспективного центра добычи, — сказал исполнительный вице-президент BP по добыче и эксплуатации Гордон Биррелл.

Месторождение расположено в 400 километрах от Рио-де-Жанейро, в юго-восточной части Бразилии, в бассейне Сантос. Оно занимает площадь свыше 300 квадратных километров. Компания пробурила разведочную скважину глубиной 2372 метра.

Ранее стало известно, что в Польше обнаружили крупное месторождение нефти и природного газа. Предварительно, запасы могут достигать более 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа. Компания Central European Petroleum (CEP) уже объявила об открытии крупнейшего в истории Польши месторождения углеводородов. Оно находится в Балтийском море, в шести километрах от города Свиноуйсьце.