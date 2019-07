Творец прославился благодаря созданию мюзиклов «Призрак оперы», «Кабаре», «Компания» и «Суини Тодд», пишет Associated Press . Мужчина 21 раз становился лауреатом премии «Тони».

Harold Prince, the Broadway director and producer behind such groundbreaking shows as "The Phantom of the Opera" and ''Cabaret," has died at 91. https://t.co/YLk1HncTJ6