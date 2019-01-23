USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.94 $ Bitcoin3,591.66 $
МОСКВА-18°C16:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Сын Джеймса Гандольфини получил роль юного Тони Сопрано

Майкл Гандольфини Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майкл Гандольфини

культура [ версия для печати ]

Майкл Гандольфини утверждён на главную роль в сериале «Множественные святые Ньюарка» (The Many Saints of Newark). Это приквел многосерийного фильма «Клан Сопрано», в котором Тони Сопрано сыграл отец Майкла — Джеймс Гандольфини. 

Победу 19-летнему актёру в кастинге принесла не только внешняя схожесть с родителем, но и умение влиться в образ, подражая манерам Тони Сопрано.

Действие сериала развернётся в 1960-е в Ньюарке, в период многочисленных конфликтов между американцами итальянского происхождения и чернокожими. В этот конфликт были втянуты и члены мафии, в том числе отец юного Тони Сопрано и отец знакомого зрителям по «Клану Сопрано» Криса Молтисанти — Дики, информирует «Профиль».

Оригинальный сериал «Клан Сопрано» в 2019 году отметил своё 20-летие. Первая серия вышла 10 января 1999 года.

Ранее актёр Дмитрий Харатьян рассказал, как получил роль Алёши Корсака в советском фильме «Гардемарины, вперёд!». Как выяснилось, он не должен был сниматься в киноленте. Эту роль уже играл его друг Юрий Мороз, который отказался от участия в проекте из-за своего режиссёрского дебюта, писал News.ru.


#сша #фильм #кино #сериалы
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
общество 15:14, 23 января 2019
«Один дома» остаётся самым популярным новогодним фильмом
культура 23:51, 21 января 2019
Умер известный актёр Франсуа Перро
культура 23:19, 19 января 2019
Лучшие советские фильмы назвали киноведы
Лента новостей
политика 16:08
Заксобрание Петербурга одобрило новую команду Беглова
технологии 16:04
«ВКонтакте» запустила каталог подкастов
общество 16:01
Силовика поймали на иномарке с чужими номерами на Урале
шоу-бизнес 16:01
Собчак заявила о проблемах после драки Виторгана и Богомолова
экономика 16:00
Яйца и огурцы подешевели после праздников
Другие новости
культура 14:22
Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют
культура 12:30
Главный актёр Нидерландов
Рутгеру Хауэру — 75 лет
культура 06:50
Умер известный писатель-фантаст Михаил Ахманов
культура 17:41
Выживет только артхаус: лучшие фильмы Джима Джармуша
Хипстеры считают его «своим»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top