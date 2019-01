Сын Джеймса Гандольфини получил роль юного Тони Сопрано

https://news.ru/storage/news/1b3388dfcfb19d3ee8c2037e5c416fd0/e02cb505-ef54-4c69-b1f4-1a710fb1ac4c_850.jpg Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майкл Гандольфини

Майкл Гандольфини утверждён на главную роль в сериале «Множественные святые Ньюарка» (The Many Saints of Newark). Это приквел многосерийного фильма «Клан Сопрано», в котором Тони Сопрано сыграл отец Майкла — Джеймс Гандольфини.

Победу 19-летнему актёру в кастинге принесла не только внешняя схожесть с родителем, но и умение влиться в образ, подражая манерам Тони Сопрано.

Действие сериала развернётся в 1960-е в Ньюарке, в период многочисленных конфликтов между американцами итальянского происхождения и чернокожими. В этот конфликт были втянуты и члены мафии, в том числе отец юного Тони Сопрано и отец знакомого зрителям по «Клану Сопрано» Криса Молтисанти — Дики, информирует «Профиль».

Оригинальный сериал «Клан Сопрано» в 2019 году отметил своё 20-летие. Первая серия вышла 10 января 1999 года.

