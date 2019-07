https://static.news.ru/photo/46ad6cf6-b2d3-11e9-b4aa-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Знаменитый режиссёр Квентин Тарантино составил плейлист из любимых музыкальных композиций, которые он использовал в своих киноработах. Список представлен на платформе Spotify.

Всего в список попали 60 песен.Среди них -Bang Bang Нэнси Синатры, You Never Can Tell Чака Берри, Miserlou Дика Дейла, The Surrender Эннио Морриконе, Winged Джеймса Руссо, Apple Blossom группы White Strips и другие. Чтоб прослушать весь плейлист, понадобится не менее 3-х часов.

Ранее News.ru писал, что журналисты обрушились на Тарантино с критикой. Режиссёра обвинили в творческом садизме по отношению к женщинам. Тарантино припомнили вырванные глаза наёмницы Элль Драйвер в ленте «Убить Билла», зверскую сцену избиения героини «Омерзительной восьмёрки» и другие сцены. Отдельным аргументом стало длительное сотрудничество Тарантино со скандальным продюсером Харви Вайнштейном.