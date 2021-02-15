Закрытие шахт Кузбасса перерастает из социальной проблемы в политическую

Работники шахты «Алексиевская» в Кемеровской области много месяцев не могут получить долги по зарплатам. Это и другие угольные предприятия региона пострадали в 2020 году из-за коронавируса, однако сейчас, на фоне «сырьевого» конфликта Китая и Австралии, они рискуют упустить шанс получить рекордную прибыль и решить, наконец, собственные проблемы. Дело в том, что на нескольких шахтах никак не могут определиться с собственниками. Даже при участии правительства РФ. Подробности — в материале NEWS.ru.

До полного погашения долгов

11 февраля стало известно , что на шахте «Алексиевская», расположенной в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса, судебные приставы на 90 дней приостановили горные работы на основании соответствующего решения суда. На это время запрещён спуск горняков в забой. Причиной послужили нарушения требований безопасности, в частности то, что у предприятия нет договора на горноспасательное обслуживание.

Несколько необычным ситуацию в данном случае делает то, что судебные приставы закрыли уже, по сути, не функционирующую шахту. NEWS.ru уже писал о непростой судьбе шахт «Алексиевская» и «Заречная» в Кемеровской области. Затруднения с зарплатами на них начались в 2013 году и постепенно становились всё хуже. Причина заключалась в проблемах с системой сбыта сырья. Управляющее АО «Шахта „Заречная“» в 2020 году было выставлено на торги. В рамках процедуры банкротства компании продажа имущества путём публичного предложения была оценена в начале почти в 3,5 млрд рублей. Затем цену понижали, но покупатель так до сих пор и не нашёлся.

Шахтёры оставались без зарплаты и, опасаясь массовых сокращений с чуть ли не единственного в их районе хорошего места работы, писали письма президенту и правительству России.

В итоге им как минимум удалось добиться прокурорской проверки. В настоящее время примерно 300 человек, оставшихся на шахте для поддержания жизнедеятельности предприятия, уже несколько недель не работают, ссылаясь на ст. 142 ТК РФ (отказ от работы до полного погашения долгов). Горняки рассказывают, что добыча угля в «Алексиевской» не ведётся с весны 2020 года.

Курс на политизацию

Как рассказывает заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов, протест имеет риск из социального постепенно перерасти в политический.

В своих обращениях мы предупреждали власти, что ситуация политизируется. На шахты ездили, как сейчас модно говорить, оппозиционеры разных уровней. С тем, чтобы предложить обиженным людям проявить своё недовольство. А у нас-то задача простая: это наши рабочие места, это фактически наша жизнь. Эти места мы можем потерять из-за нерадивых собственников. Причём самое ценное, что можно потерять, — это сложившийся коллектив. Который работает на современном предприятии с отличным потенциалом. Рубен Бадалов заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков

Он отказался уточнять, какие именно оппозиционеры приезжали, как и любые другие подробности этих встреч. Зампредседателя профсоюза угольщиков подчеркнул, что если добавлять политику, то «будет только хуже».

Людям нужна зарплата. Так-то пусть приезжает кто угодно. Будем с ними обниматься, целоваться, но если мы тут сидим без зарплаты, голодные, то встречать уже будем, скорее, держаками от лопат, — иронизирует Бадалов.

Зампред профсоюза жалуется на то, что у предприятия уже нашлись потенциальные инвесторы, которые «ходят вокруг него кругами». Однако им не дают на него зайти. Уточнять, что именно за инвесторы, он не стал, «чтобы их не спугнуть». При этом, по словам Бадалова, обращение к властям всё равно сыграло на руку: шахтёры и члены профсоюза участвовали в специальной комиссии вместе с правительством РФ. Горнякам стали платить текущую зарплату, но при этом не рассчитались по всем долгам.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как отмечает Бадалов, надежда на исправление ситуации есть, так как «что-то уже делается». Также, по его словам, удалось избежать массовых увольнений, хотя с кем-то из шахтёров пришлось расстаться. При этом они надеются, что когда ситуация нормализуется, им разрешат вернуться.

Мировая конъюнктура не помогает

Надо отметить, что не все проблемы на шахтах связаны с руководством предприятий. Угольную промышленность сильно подкосил COVID-19. Как объясняет председатель профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, коронавирус ударил по потреблению.

Я бы поделил угольный рынок на две части — внутренний и внешний. Внутренний рынок в 2020 году был хуже, чем в 2019-м, потому что упало потребление. Причина тому — короткая и тёплая зима, из-за которой для отопления потреблялось меньше угля. Также падение было вызвано пандемией, месяцами изоляции, из-за которых предприятия стояли. 2020 год для угольщиков неудачный: цена «провалилась», мы потеряли рынки сбыта на Украине, они отказались от нашего угля. Убыток угольной отрасли — 132 млрд рублей. Иван Мохначук председатель Росуглепрофа председатель Росуглепрофа

С другой стороны, добавляет Мохначук, за рубежом уголь начали брать больше. В частности, Китай из-за политических решений перестал покупать уголь из Австралии (после критики Сиднеем ситуации с правами человека в Поднебесной), поэтому наша доля на китайском рынке выросла на 3,5 млн тонн.

Что касается 2021 года, он нас радует, потому что цены на уголь подросли. Зима своё взяла — у нас увеличился объём потребления угля. В этом январе было на 300 тысяч тонн больше добычи, чем в январе 2020 года. В феврале тоже будет больше добычи. Я думаю, первый квартал 2021 года мы закроем с плюсом, — добавляет Иван Мохначук.

Однако даже эта благоприятная внешнеполитическая конъюнктура не помогает ситуации с шахтами. Более того, возникают новые проблемы. Так, по словам Рубена Бадалова, в 2020 году из-за низкого спроса и большого предложения железная дорога была забита вагонами с углём. Профсоюз шахтёров договаривался с РЖД и профильным министерством о выделении отдельных путей. Теперь, когда ситуация выправилась и предложение со стороны Китая резко увеличилось, железные дороги уже не могут справиться с нагрузкой. В результате опять образовались проблемы со сбытом, но уже прямо противоположного характера.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.