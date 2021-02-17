https://static.news.ru/photo/ba77b192-71ad-11eb-806e-96000091f725_660.jpg Фото: http://nac.gov.ru

Следователи выяснили, кто принимал участие в нападении на пермских полицейских в Чечне в 2000 году. Как сообщил Следком, установлены личности трёх боевиков из банды Басаева и Хаттаба.

Следствию удалось получить доказательства их причастности к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», пишет НСН.

В нападении у села Джани-Ведено в Чечне 29 марта 2000 года принимало участие более двух сотен боевиков. Они атаковали автоколонну, в которой находились правоохранители из главка УВД Пермской области и другие военные. Тогда погибли 33 силовика, в плен взяли 10 человек, позже их тоже убили. Ранения получили 102 сотрудника пермского ГУВД и военнослужащие Чечни.

Как ранее писал NEWS.ru, 16 февраля 2021 года на территории Татарстана и Крыма сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали несколько человек, собиравших средства для деятельности запрещённой в России террористической группировки ИГ.

А 17 февраля российские спецслужбы задержали 19 человек в южных регионах страны. Всех их подозревают в связях с террористической группировкой «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России) и подготовке терактов на территории Северного Кавказа.