Тульского депутата Ермакова обвинили в мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Тульской облдумы Александра Ермакова, говорится в сообщении ведомства. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, парламентарий оформил по фиктивным документам кредит на сумму более 230 млн рублей.

Следственным управлением Следственного комитета России по Тульской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по материалам регионального управления ФСБ России, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Согласно версии следователя, в период с декабря 2011-го по март 2013 года Ермаков фактически руководил обществом с ограниченной ответственностью и был одновременно депутатом облдумы. Вступив в сговор с заместителем директора фирмы, он предоставил в одну из финансово-кредитных организаций региона фиктивные документы для получения кредита на сумму более 230 млн рублей.

Указанные денежные средства обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк. Данная противоправная деятельность не была связана с осуществлением депутатских полномочий, — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пока принимается решение об избрании меры пресечения в отношении задержанного Ермакова.

Ранее суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы от партии «Единая Россия» Александра Бороненко. Парламентарий подозревается в мошенничестве в особо крупном размере: подозреваемый устроил на работу своими помощниками трёх человек, которые обязанности не выполняли, а зарплату вместо них получал сам Бороненко.