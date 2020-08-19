Тюрьма ворам, жизнь — уголовным делам: зачем АУЕ признали экстремизмом

17 августа Верховный суд России удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о признании АУЕ* экстремистской организацией. По мнению правозащитников и юристов, решение ошибочно и грозит возбуждением уголовных дел против обычных граждан, оскорбляющих правоохранительные органы. Подробнее об в материале NEWS.ru.

«Структурированная и управляемая организация»

АУЕ расшифровывается как «Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един». Изначально это был неписанный кодекс поведения в российских тюрьмах, сложившийся ещё в советское время. В таком виде АУЕ сохранилось и сейчас, однако, несколько лет назад, тюремные правила, выплеснувшись из зон, превратились в молодежную субкультуру. Её сторонники копируют тюремную стилистику (татуировки, православные образы) и сленг. Также, где можно, применяются «воровской» уклад жизни. Например, приверженцы АУЕ в Забайкалье начали собирать со своих одноклассников деньги для «авторитетных» заключённых местных колоний. Однако, если тюремный свод правил создан скорее для того, чтобы избежать конфликтов, то в субкультуре насилие — один из ключевых элементов. Зачастую её приверженцы нападают на людей , зачастую обычных прохожих на улице. Цель — именно насилие, без грабежей или чего-то подобного.

Примерно два-три года назад АУЕ стало очень популярным среди молодых людей. СМИ всё время пестрили сообщениями о нападениях и вымогательствах. Иногда «ауешниками» даже руководили настоящие криминальные авторитеты, в том числе, находясь в заключении. Недавно Генпрокурор РФ Игорь Краснов подал иск о признании АУЕ экстремистским движением. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства Краснова.

В судебном заседании установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией — молодежным движением экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки. Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. Запрет деятельности АУЕ позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства, — говорится в релизе Генпрокуратуры.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как уже говорилось выше, решение Верховного суда вызвало критику со стороны правоведов. Адвокат Аркадий Чаплыгин в беседе с NEWS.ru назвал его «абсолютным бредом с точки зрения юриспруденции».

Нет никакой организации, которая бы называлась «АУЕ». Нет устава, нет собраний, нет членства. Это — субкультура, определенный тип мышления. Все это придумали для того, чтобы любое оскорбление полицейского превращалось в уголовное дело, причём не такое, с которого легко съехать, а грозящие статьей за членство в экстремистском сообществе. Если посмотреть на организации, которые до этого признавались экстремистскими, то это, как правило, централизованные организации с жесткой иерархической структурой. Ну а какая у АУЕ может быть иерархия? Аркадий Чаплыгин адвокат адвокат

По словам Чаплыгина, для борьбы со сторонниками АУЕ надо применять ту статью уголовного кодекса, которая описывает данное конкретное деяние независимо от того, в какой организации нападавший состоит и какую идеологию он исповедует.

Пацаны 14-15 летние нападали на полицейских, случайных граждан, женщин с криками «АУЕ». Они, во-первых, следовали моде, во-вторых, как многие, недолюбливали полицейских, а ещё они толком не понимали, что такое АУЕ. Оценивать деяния нужно в зависимости от причиненного ущерба и мотивов. Приравнивать к экстремизму пацанов которые перебрав пива, пошли в парк и побили кого-то — бред, — уверен Чаплыгин.

За торговлю нардами

Похожим образом считают и в центре «Сова», который изучает различные формы дискриминаций и радикализма. Решение о признании АУЕ экстремистской организацией представляется сотрудникам центра сомнительным. Во-первых, АУЕ не представляет собой единой структуры. Во-вторых, идеология преступного мира (и субкультуры АУЕ) ориентирована на противозаконную деятельность и концептуально несовместима с реализацией конституционных прав граждан, но идеология эта не политическая и не направленная на изменение конституционного строя. Поэтому, полагают в «Сове», деятельность по её распространению не должна быть предметом антиэкстремистского правового регулирования, хотя в принципе может быть криминализована. Возможно, для организаторов структур, эксплуатирующих криминальную тематику и подстрекающих к насилию, должна быть предусмотрена новая уголовная норма, сходная по составу с ч. 1 ст. 239 УК (создание общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами), говорится на сайте организации.

Лидер правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram написал о том, что после решения Верховного суда о признании экстремистским движения АУЕ стоит ожидать «неоправданно жестокие сроки наказания» по одному из дел, которым занимается его организация.

В Екатеринбурге уже 9 месяцев длится судебный процесс по обвинению Натальи Бабарики, её мужа Николая и друга семьи Артёма Зуева в призывах к экстремизму и создании и участии в экстремистском сообществе, а именно — в АУЕ. Дело возбудили из-за паблика во «ВКонтакте» «А.У.Е», который, по версии следствия, создал Николай Бабарика ещё в 2011 году. Следствие посчитало, что в паблике он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ», — пишет Чиков.

Уголовное дело расследовал центральный аппарат ФСБ. Наталью Бабарику обвиняют в том, что она вступила в созданное мужем сообщество и опубликовала 14 постов. По словам, Чикова, ещё одного фигуранта дела — Артёма Зуева — обвиняют в том, что он вёл во «ВКонтакте» группу «Вольный мастер. Магазин интересов», через который торговал нардами, чётками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле «воровской романтики»



Эксперт по молодежным субкультурам и содиректор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов в разговоре с NEWS.ru высказал уверенность в том, что АУЕ популярно давно, а не только последние годы.

Эта проблема появилась давно, просто последние лет 10 в обиход вошла аббревиатура АУЕ. Явление существует с 90-х, причём нет отдельной подростковой субкультуры АУЕ: это лишь подростковый извод взрослой криминальной субкультуры. Субкультуры вообще первоначально появились как маргинальные во взрослом мире: субкультуры военных, моряков, уголовная. Считать, что можно отсечь молодежную субкультуру от взрослой и подавить подростковую субкультуру, не тронув взрослую — бред. Более того, АУЕ — это не организация, какие бы не были там выстроены жесткие иерархии у людей, которые говорят, что они относятся к АУЕ. Бороться с этим явлением методами, которыми борются с организациями, не получится Александр Тарасов содиректор Центра новой социологии содиректор Центра новой социологии

Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперт отмечает, что после распада СССР сообщений, подобных тем, что мы слышим сейчас о ребятах, нападающих на кого-то из-за воровской романтики, был вал. Он замечает, что это не бросалось в глаза, так как не было интернета, но если посмотреть старые газеты, то можно убедиться, что тогда этого явления было предостаточно. Не было аббревиатуры «АУЕ», но, например, лозунг «Свобода ворам — смерть мусорам» был. В нулевые, во время стабильности на нефтедолларах, возникла иллюзия, что все это кончилось. Оказалось, что нет, считает Тарасов. Во-первых, с 2008-го экономическая ситуация ухудшилась, люди стали беднеть. Во-вторых, возникло вновь ощущение тупика, безысходности. Не такое, как было в 90-е, но все же. Ну и, наконец, стали лучше работать поисковики, появились и набрали огромную популярность соцсети, которых в начале нулевых не было. Сообщениям о АУЕ стало проще доходить до простых людей.

Адвокат Аркадий Чаплыгин имеет своё мнение на счёт того, как бороться с идеологией АУЕ.

Нужно, во-первых, стараться сделать так, чтобы сотрудник полиции вызывал не страх и неприязнь, а уважение. Нужно бороться за то, чтобы полицейские перестали избивать невиновных, чтобы сотрудники отдела по борьбе с наркотиками не попадались с ними и чтобы не задерживались полицейские с накоплениями, равными бюджету маленькой области. Если мы придем к идеалу дяди Степы, то субкультура уйдет сама, — уверен адвокат.

По мнению Александра Тарасова, одна из причин популяризации АУЕ среди подростков в том, что вместе с СССР пропало воспитание в школах. В 90-е официально было заявлено, что воспитание в школах это пережиток «советского тоталитарного строя», а там нужно только учить знания, говорит он. С другой стороны, люди уже несколько лет как стали беднеть и, соответственно, родители стали меньше времени уделять детям, так как им приходится больше работать, чтобы зарабатывать. Если воспитанием детей не занимается школа и родители, им займется кто-то другой. Есть несколько вариантов, среди которых — улица, в том числе вот в таком виде, как АУЕ, говорит Тарасов.

Похожим образом считают и в аппарате Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. По крайне мере, по мнению омбудсмена Анны Кузнецовой, закон о воспитании поможет профилактике АУЕ среди молодежи.

Возлагаю огромные надежды на этот документ и на то, что в Конституцию внесены изменения, которые позволят не только декларировать тему воспитания, ценности, но я очень надеюсь, что они воплотятся в реальные действия, которые направят активность наших молодых людей в созидательное русло...Мы понимаем, что никто не застрахован от того, что возникнут другие деструктивные группы. Мы считаем, что нужно активизироваться в другом направлении. Видим, что есть четкие, реальные шаги, векторы определены. Внесены законодательные изменения, — заявила омбудсмен СМИ .

Кузнецова добавила, что в аппарате Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка «приветствовали» решение Верховного суда.

*АУЕ — признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.