СК возбудил уголовные дела по новым обстрелам Донбасса с десятью погибшими

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Стороннику террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Артуру Сатимирову судом вынесен приговор, он проведёт 13 лет в колонии. Мужчину обвиняют в подготовке теракта в Астраханской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, 35-летний Сатимиров организовывал атаку на правоохранителей с подачи зарубежных эмиссаров, после чего планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов. В результате оперативных...