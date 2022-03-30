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СК возбудил уголовные дела по новым обстрелам Донбасса с десятью погибшими

09:42, 30 марта 2022
СК возбудил уголовные дела по новым обстрелам Донбасса с десятью погибшими Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по новым обстрелам республик Донбасса, в результате которых погибли 10 человек, сообщило ведомство в своём Telegram-канале. По данным следствия, 28 и 29 марта ВСУ и другие воинские группировки Украины обстреляли из артиллерийских и минометных видов вооружения с высокими поражающими свойствами, объекты гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.

Главным следственным управлением СК России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации),сообщили в СК.

В СК добавили, что украинские силовики, как и прежде действовали умышленно, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров. Их действия грубо нарушают нормы международного права.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своём Telegram-канале, что в городе, в результате ночного обстрела в жилой девятиэтажный дом по улице Пинтера попал украинский снаряд. Информации о пострадавших пока не поступало.

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