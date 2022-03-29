Мэр Донецка сообщил о попадании снаряда в жилой девятиэтажный дом

В Донецке в результате ночного обстрела в жилой девятиэтажный дом по улице Пинтера попал украинский снаряд, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. Информации о пострадавших пока не поступало.

В результате ночного обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в девятый этаж жилого дома по улице Пинтера, 8 (мкр-н Текстильщик). Частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. Информация о пострадавших уточняется, — написал он.

Вооружённые силы Украины ранее выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, заявили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Данные о разрушениях и пострадавших не сообщаются.

Обстрел вёлся из Северодонецка. ВСУ также обстреляли из танка населённый пункт Молочный, выпустив восемь 125-миллиметровых снарядов.

Как стало известно ранее, вечером 22 марта средства ПВО Донецкой Народной Республики перехватили украинскую ракету «Точка-У» рядом с посёлком имени Карла Маркса в Енакиево. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате падения обломков пострадал мирный житель.