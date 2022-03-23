В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты «Точка-У»

Средства ПВО Донецкой Народной Республики вечером 22 марта перехватили украинскую ракету «Точка-У» рядом с посёлком имени Карла Маркса в Енакиево, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram. Отмечается, что в результате падения обломков пострадал мирный житель.

Вечером 22 марта в районе посёлка им. Карла Маркса в Енакиево была перехвачена ракета украинского ТРК «Точка-У», запущенная в направлении гражданской инфраструктуры республики. От падения обломков ракеты пострадал мирный житель и домостроения, — говорится в сообщении штаба.

Ранее силы Народной милиции ДНР сообщили о перехвате двух ракет «Точка-У» над Макеевкой. Обломки снарядов рассыпались над посёлком Пролетарский и за микрорайоном Зелёный в Макеевке, осколки выбили стёкла в доме в микрорайоне Зелёный. В результате обстрела начался пожар на поле, которое расположено за микрорайоном.

18 марта глава пресс-службы Минобороны России Игорь Конашенков обвинил украинские националистические батальоны в обстреле жилых кварталов Мелитополя ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. По его словам, российские системы ПВО отразили ракетную атаку. Он также заявил, что российская сторона выпустила две ракеты «Искандер», уничтожившие позиции и установку противника.