СЦКК ЛНР: украинская армия выпустила ракету комплекса «Точка-У» по Луганску

Вооружённые силы Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, заявили в Telegram-канале представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Данные о разрушениях и пострадавших не сообщаются.

Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05:25 со стороны Северодонецка выпущена ракета «Точка-У» по Луганску, — говорится в сообщении.

Обстрел вёлся из Северодонецка. ВСУ также обстреляли из танка населённый пункт Молочный, выпустив восемь 125-миллиметровых снарядов.

Как стало известно ранее, вечером 22 марта средства ПВО Донецкой Народной Республики перехватили украинскую ракету «Точка-У» рядом с посёлком имени Карла Маркса в Енакиево. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате падения обломков пострадал мирный житель.

14 марта ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка 14 марта. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта, но если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. Осколки ракеты разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма. Погибли более 20 человек.