«Хорошо, что её сбили»: очевидец о падении обломков ракеты в центре Донецка

Осколки сбитой ракеты, предположительно выпущенной украинской «Точкой-У» по центру Донецка, разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (около Дома правительства), рассказал NEWS.ru один из жителей города на условиях анонимности. Спикер добавил, что обломки упали рядом с «автобусами, троллейбусами и машинами с людьми». Собеседник подчеркнул, что ракету сбила ПВО ДНР над центром города.

Хорошо, что её (ракету. — NEWS.ru) сбили. Она разлетелась на куски, часть упали на Университетской, часть — на Театральной, перед Домом правительства по Артёма. Там жертвы есть, основные осколки разлетелись на Университетской рядом с автобусами, троллейбусами и машинами с людьми. Взорвался осколок, который был с детонатором. Большинство жертв — по Университетской и Театральной, туда падали обломки именно с поражающими элементами и взрывчатым веществом, не хвостовая часть ракеты, упавшая около Дома правительства, — рассказал очевидец.

В центре Донецка у Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У», есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Как сообщили в штабе ДНР, 20 человек погибли, девять ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, среди погибших есть дети, в самой использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд.

Пушилин пояснил, что падение обломков ракеты пришлось по остановке общественного транспорта и если бы ракета долетела до цели назначения, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

Ранее в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики сообщили, что полное разминирование на освобождаемых территориях Донбасса может занять десятки лет. По информации ведомства, процесс осложняют плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов.