В России регулярно сообщают о ЧП из-за шаровых молний. Они официально наносят ущерб в десятки миллионов рублей, возмещать который приходится из бюджета. Об их опасности в своих инструкциях предупреждают различные ведомства, включая МЧС. Проблема заключается в том, что доказательств существования шаровых молний нет — многие ученые попросту сомневаются в том, что такое явление возможно. По одной из теорий, видевшие их люди страдали от галлюцинаций. Об этом в материале NEWS.ru.

Жёлтый шарообразный сгусток энергии, сверкая, медленно плывёт по воздуху и залетает в дачный дом, откуда, повредив несколько фотографий, вылетает и уносится прочь в неизвестном направлении. Это сцена из легендарного фильма Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем». Она была включена в кинокартину для того, чтобы усилить напряжение у зрителя. Примерно так, как она изображена в кино, обыватель и представляет себе шаровую молнию. Похожим образом её описывают люди, утверждающие, что столкнулись с ней. К настоящему времени накопилось множество таких свидетельств, некоторым уже несколько сотен лет. Однако проверить ни одно из них пока не удалось.

Global Look Press

Показания очевидцев — единственная улика, указывающая на то, что шаровые молнии существуют. Улика, очевидно, слабая. В конце концов, как известно, многие люди рассказывают о встрече со снежным человеком, инопланетянами, лох-несским чудовищем и другими неизвестными явлениями. Не в пользу существования шаровых молний говорит и тот факт, что никто не смог их снять на видео даже сейчас, в эпоху, когда у каждого человека есть смартфоны с камерами. Несколько видеороликов в интернете были разоблачены как поддельные.

Учёные неоднократно пытались воспроизвести шаровые молнии в лабораториях, но безуспешно. Исследователи, опираясь на описания предполагаемых свидетелей, пытаются объяснить природу явления. Однако всё это пока в порядке теории. Доктор физико-математических наук и преподаватель кафедры общей физики МФТИ Юрий Аланакян — автор одной из них.

Согласно моей теории, шаровая молния — кольцевой вихрь с электромагнитной начинкой. Я показал, что электромагнитное поле может сжиматься, образуя вихрь. По описаниям очевидцев, шаровая молния ведёт себя странным образом — может влететь в комнату и, облетев ее, вылететь через ту же дверь. Я надеюсь, что доживу до того дня, когда она подтвердится экспериментом, но пока этого не удалось сделать. Юрий Аланакян Доктор физико-математических наук Доктор физико-математических наук

Как пишет кандидат физико-математических наук заместитель директора МИЭМ НИУ ВШЭ Александр Костинский, основная проблема для учёных — предполагаемая долгая жизнь шаровой молнии.

Большинство исследователей <...> исходит из того, что к шаровой молнии не подводится внешняя энергия. Плазма — это газ, в котором много свободных электронов, и потому плазма обладает высокой проводимостью, через неё течет значительный ток, как по проводу с большим сопротивлением. Если перестать подводить к плазме энергию, то за несколько миллионных долей секунды электроны исчезнут, ток прекратится, плазма потухнет. А если это так, то надо объяснить, почему шаровая молния, если это плазменное образование, живёт так долго, — пишет Костинский.

Недоказанность явления, впрочем, не мешает ему наносить вред жизни и здоровью россиян. По крайне мере, так считают в МЧС, где даже разработали инструкцию поведения при встрече с шаровой молнией.

Не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию <...> При встрече с шаровой молнией не проявляйте по отношению к ней никакой агрессивности, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь. Не нужно приближаться к ней, касаться её чем-либо, так как может произойти взрыв, не следует убегать от шаровой молнии, потому что это может повлечь её за собой возникшим потоком воздуха, — говорится на сайте ведомства.

Также об опасности шаровой молнии МЧС в ближайшее время снимет «просветительский» мультфильм. Непонятно, на чём основываются рекомендации министерства. Ссылки на какие-либо научные или исследовательские работы в инструкции не приведены. В ведомстве не успели ответить на запрос NEWS.ru по этому поводу к моменту публикации статьи.

Кандидат физико-математических наук и преподаватель кафедры общей физики МФТИ Станислав Виноградов заявил NEWS.ru, что подобные описания характеристик шаровых молний являются «чистыми фантазиями».

Стопроцентно надёжные свидетельские показания вообще сложно себе представить. Тем не менее большинство научных работников уверено, что шаровая молния существует. Однако есть те, которые считают, что раз в лаборатории шаровая молния не получена, то её не существует. В принципе, вопрос остаётся открытым: можно считать и так, и так. Станислав Виноградов Кандидат физико-математических наук Кандидат физико-математических наук

Несмотря на отсутствие доказательств существования шаровых молний, регулярно поступают сообщения о том, что они наносят ущерб здоровью и имуществу людей в России. Естественно, восстанавливают его за счёт бюджета. Почему-то ни у кого по этому поводу не возникает вопросов.

Так, например, 6 августа СМИ сообщили , что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении 10 млн рублей из резервного фонда на ремонт Свирицкой школы, в которую попала шаровая молния. В пресс-службе главы региона заявили, что в учебном заведении отремонтируют кровлю, поменяют оконные блоки и восстановят систему электроосвещения. Шаровая молния якобы залетела в здание школы 19 июня во время урагана. В сообщении говорится, что разряд повредил кровлю, электропроводку, окна, дождь залил помещения и учебное оборудование. В спортзале произошло возгорание.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На шаровую молнию списали обесточивание домов 30 тысяч жителей Кубани, произошедшее в сентябре прошлого года. В пресс-службе администрации муниципалитета заявили, что были отключены две подстанции — «Белореченская тяговая — Очистные сооружения» и «Центральная — Северная» из-за попадания шаровой молнии в трансформаторную подстанцию.

В конце июня СМИ сообщили, что то же явление стало причиной крупного пожара в Куженерском районе. Согласно публикации, прибывшие специалисты заключили, что в один из гаражей попала шаровая молния. К слову, когда на место ЧП приехали пожарные, открытое горение происходило на площади около 400 квадратных метров.

С мистическим феноменом пришлось столкнуться не только МЧС, но и правоохранительным органам. Так, в 2016 году расследованием дела об «убийстве шаровой молнией» в посёлке Мыс Няяруй-Саля на Ямале занялся местный следственный комитет. По данным управления, в один из чумов якобы залетела и взорвалась шаровая молния, в результате чего погиб семилетний мальчик. Также ожоги разной степени тяжести получили находившиеся вместе с ним 12-летняя и 16-летняя девочки.

В настоящий момент на место происшествия на вертолёте вылетает следственно-оперативная группа. Планируется осмотр места происшествия, проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего, установление очевидцев происшествия, допрос потерпевших, — цитирует ведомство РИА Новости.

Подобных примеров можно привести ещё немало. Добавим, согласно одной из гипотез, шаровая молния — не более чем оптический обман, галлюцинация. Эта теория была разработана в 2010 году австрийскими учёными Александром Кендлем и Джозефом Пиром. Они предположили, что свидетельства о шаровых молниях можно понимать как проявление фосфенов, то есть зрительных ощущений без воздействия света на глаз. Согласно расчётам учёных, магнитные поля определённых молний с повторяющимися разрядами индуцируют электрические поля в нейроны зрительной коры, которые кажутся человеку шаровой молнией. Фосфены могут проявиться у находящихся на расстоянии до 100 метров от удара молнии.