Под Новосибирском задержан полицейский, вымогавший взятку у участницы ДТП

https://static.news.ru/photo/206a506e-f9a8-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, вымогавшего взятку у участницы ДТП.

Возбуждено уголовное дело в отношении следователя следственного отдела МВД России по Мошковскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), — передаёт РИА Новости сообщение следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, полицейский предложил участнице ДТП избежать уголовной ответственности за взятку в 30 тысяч рублей. В сообщении отмечается, что подозреваемый назначил женщине встречу в салоне красоты в центре Новосибирска. В случае отказа от выплаты следователь угрожал «негативными последствиями».

Женщина обратилась к сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Спустя некоторое время при встрече под контролем оперативников подозреваемым была получена взятка, после чего последний был задержан. В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, — сообщили в СК.

В случае подтверждения вины сотрудник полиции будет уволен, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что находящийся под следствием депутат Сергей Никонов дал взятку следователю за закрытие своего дела, а потом сдал должностное лицо органам правопорядка.