https://static.news.ru/photo/f607b7d4-e522-11e9-a8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заключить под стражу заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о мошенничестве попросил Следственный комитет. Кроме него, по делу проходят ещё три человека, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала она РИА Новости .

В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката адвокатской коллегии адвокатов Московской области «Консорс» Дины Кибец, председателя «Консорса» Александра Сливко и Татьяны Давыдовой.

Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

35-летний Владимир Александров был задержан в Москве 1 октября. Его подозревают в махинациях с госзакупками на сумму 250 млн рублей. Вместе с ним задержана адвокат, которую следствие считает сообщницей.

Ранее News.ru удалось найти договор «Аэрофлота» с юридической компанией, в сговоре с которой, по версии следствия, замгендиректора авиаперевозчика Владимир Александров похищал крупные суммы. С ней был заключён контракт на представительство по уголовным делам до 2050 года.