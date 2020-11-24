Ориентировка в WhatsApp: как проходит суд над Юлией Галяминой

В Тверском суде Москвы прошло четвёртое заседание по делу муниципального депутата Юлии Галяминой. Она обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения митинга (статья 212.1 УК). Третье заседание подряд в суд приходят полицейские, которые задерживали женщину протестным летом 2019 года. Что рассказали стражи порядка на этот раз — в материале NEWS.ru.

Перед входом в здание суда за полчаса до начала процесса как обычно образовалась толпа людей, которые пришли поддержать Юлию Галямину. На этот раз, однако, не было Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и других политиков, но пришла жена бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия. Группа поддержки разместилась в зале с трансляцией, родственники и немногочисленная пресса — в самом зале слушания.

Сегодня в суде допросили четверых полицейских — сотрудников 2-го оперативного полка, которые задерживали Галямину 27 июля и 21 августа 2019 года. Стражи порядка рассказали об обстоятельствах задержания.

Так, полицейский Сергей Пушкин сообщил, что лично задержал депутата 27 июля прошлого года. Он рассказал, что происходит на утреннем построении: доводится оперативная обстановка по городу, даётся ориентировка на различных людей. В тот день, среди прочих, правоохранителям выдали ориентировку на Галямину, сказав, что она в соцсетях агитировала горожан участвовать в несанкционированных митингах. На вопросы адвокатов Галяминой Михаила Бирюкова и Марии Эйсмонт, что положено делать с ориентировками дальше, полицейский ответил, что это нужно просто для сведения и может пригодиться при случайном обнаружении.

Примерно в 12 часов мы увидели группу лиц. Там были женщины, они громко разговаривали. Мы подошли и увидели Галямину, о которой нам доводили информацию на утреннем построении. На свои вопросы мы начали получать не совсем понятные ответы, агрессивные. На основании этого мы приняли решение доставить её в отдел «Хорошёво-Мнёвники» для составления протокола, — сказал он.

Полицейский обратил внимание, что «прямой задачи» задерживать Галямину не было.

Его коллега Александр Захаров, который задерживал обвиняемую вечером того же дня, был менее словоохотлив. Например, он отказался отвечать на вопросы о том, что происходит на утреннем разводе, заявив, что это внутренняя информация, которую он не может разглашать. По словам полицейского, второе за день задержание Галяминой произошло примерно в 20:00 на Трубной площади. Набор её проступков оказался классическим для такого случая: участвовала в несанкционированном митинге, выкрикивала лозунги, призывала к незаконным действиям.

Стоит отметить, что подсудимая не находится под стражей, свободно перемещается по городу и делится информацией по делу. В суде она сидит рядом с адвокатами и активно участвует в процессе, в частности задаёт вопросы свидетелям. Сегодня судья Анатолий Беляков один за одним снял около десятка вопросов Галяминой Пушкину, отметив их как не относящиеся к делу. В ответ на это подсудимая и адвокат Эйсмонт заявили возражения на действия председательствующего.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выступавшие в качестве свидетелей полицейские Максим Дирачиц и Анатолий Мегрей задерживали Галямину 21 августа 2019 года. Произошло это в подмосковном Можайске сразу после её выхода из спецприёмника, однако стражи порядка упрямо утверждали, что приехали в этот город для патрулирования улиц и увидели подсудимую случайно. Однако Дирачиц рассказал интересное: оказывается, ориентировки на конкретных лиц выдаются полицейским не просто для сведения, а для непосредственного задержания, чтобы сотрудник знал, кого именно и за что нужно задерживать. По его словам, им даже показали фотографии Галяминой, а позже скинули их в WhatsApp, чтобы можно было «сверить».

Если есть ориентировка, мы автоматически задерживаем. Если есть ориентировка, значит, есть административное правонарушение. В ориентировке так было написано — совершила административное правонарушение, призывала граждан на несогласованный митинг через Интернет, — сообщил Дирачиц.

Похожие показания дал Мегрей, но он сказал, что фотографий на утреннем построении ему не показывали. Сегодня он был последним свидетелем, и его свидетельства выделялись особой невнятностью на фоне остальных: на половину вопросов полицейский отвечал «не помню» или «не знаю».

Между ним и адвокатом Эйсмонт состоялся следующий диалог.

— Что делала Галямина?

— Я не помню.

— Она вообще что-нибудь делала?

— Скорее всего.

На этом сегодняшнее разбирательство завершилось. Суд назначил даты следующих заседаний — 1, 3, 8 и 15 декабря. Сама Галямина предполагает, что суд планирует в скором времени закончить рассмотрение её дела и вынести приговор уже до Нового года.

Следствие считает, что в июле 2020 года Юлия Галямина опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов) — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году.

В сентябре следствие по делу завершилось. Обвиняемая всё это время находилась под подпиской о невыезде. Статья 212.1 УК известна как «дадинская» — по фамилии Ильдара Дадина, первого осуждённого за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Приговор отменили в 2017 году после постановления Конституционного суда.

Активист направил в эту инстанцию жалобу, в которой говорил, что уголовная ответственность лишь за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий «выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина». Сейчас отбывает наказание в колонии фигурант «московского дела» Константин Котов — второй осуждённый по этой статье.