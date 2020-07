Небольшое превышение концентрации радиоактивного йода (131I) наблюдалось в Эстонии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Норвежский Директорат по радиационной и ядерной безопасности сообщил, что 2-8 июля измерительные станции близ посёлка Сванвик и горы Виксёфьелль на севере Норвегии зафиксировали всплеск изотопной активности до 0,9 и 1,3 микробеккереля на кубический метр. Такая концентрация не опасна для здоровья человека и окружающей среды, однако рост показателей вызвал вопросы.

26 июня исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо написал в Twitter о повышенной концентрации йода, приложив карту. На ней было указано приблизительное место происхождения изотопа. Данное «пятно подозрений» затрагивало и РФ. Причём в пределах зоны, которую обозначил Зербо, находятся две российские АЭС — Кольская в Мурманской области и Ленинградская под Санкт-Петербургом.