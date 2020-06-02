2 июня Якутский городской суд отправил на лечение в психдиспансер «в недобровольном порядке» известного уже по всей России шамана Александра Габышева. В Якутском психоневрологическом диспансере он находится с 12 мая, куда его привезли с подозрением на коронавирус. Сотрудники полиции увезли его прямо из дома: кто-то указал на шамана как на лицо контактировавшее с больным, который при этом отказывается сдавать тест. В психлечебнице он может пробыть ещё полгода. NEWS.ru попытался понять, не означает ли происходящее с якутским шаманом возвращения карательной психиатрии.

Шесть месяцев добровольно-принудительной госпитализации

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, который находится в постоянном контакте с адвокатом Габышева Ольгой Тимофеевой рассказал NEWS.ru, как прошло заседание. По его словам, прямо перед процессом полиция увезла в участок свидетелей защиты — они присутствовали при задержании шамана 12 мая. В итоге никаких показаний они дать не смогли.

В самом иске содержалось много противоречий. Так, согласно исковому заявлению, Габышев угрожал насилием врачам, которые приехали взять у него анализ. Врач в суде это опровергла. Также в иске указано, что госпитализировался он добровольно, но при этом доставлен в больницу полицейскими. Алексей Прянишников координатор проекта «Правозащита Открытки» координатор проекта «Правозащита Открытки»

Прянишников добавляет, что изначально врач в приемном отделении диспансера отказалась госпитализировать Габышева — при себе у него не было паспорта. Но как только он вышел из здания, его встретили люди в штатском и вернули в больницу.

Адвокат Ольга Тимофеева ранее поясняла, что Габышев всё-таки согласился остаться в диспансере, но только до тех пор, как будут готовы анализы на коронавирус. Однако и после получения результатов шаману не давали уйти. Тогда он написал заявление об отказе от госпитализации. Уже на следующий день администрация диспансера обратилась в суд с просьбой разрешить госпитализировать Габышева «в недобровольном порядке».

Александр Габышев putshamana / Instagram

Прянишников также говорит, что в основу иска была положена формулировка «переоценка личности». По мнению сотрудников диспансера, Габышев высказывался «о необходимости свержения законной власти» и хотел сделать это своими силами, а значит, переоценивал свою личность.

Кроме того, в решении суда отсутствует упоминание о сроке госпитализации: то есть, скорее всего шаман будет находиться в учреждении максимально предусмотренное в таких случаях количество времени — шесть месяцев. Затем этот срок может продлеваться.

Эксперт не стал вдаваться в подробности психиатрического диагноза, который установили Габышеву в том же диспансере несколько дней назад. Однако при этом уточнил, что диагноз не соответствует симптомам, указанным в МКБ.

Накануне суда в поддержку шамана на своей странице Вконтакте высказалась мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она заявила, что с интересом ожидает судебного решения.

Неважно, шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой, — сказала она.

Мэр также обеспокоена перспективой возвращения принудительного лечения как карательной меры.

На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение. Каждый из нас, уверена, знает пару-тройку таких в городе, — отметила она.

Возвращение карательной психиатрии?

Психиатр Дмитрий Фролов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что между принудительной и недобровольной госпитализацией существует значительная разница.

Есть недобровольная госпитализация и принудительная. Их часто путают, но между ними есть большая разница. Недобровольная оформляется в тех случаях, если у человека есть тяжелое психическое расстройство. При этом он сам не хочет лечиться и потенциально представляет опасность для себя и окружающих. И это не наказание, а делается для его защиты. Если человек попадет в больницу, то в течение 48 часов комиссия из трёх врачей должна решить, оставлять его там или нет. Если они спустя двое суток решают оставить его, то они отправляют заявление в суд с просьбой оставить в больнице человека. Это не наказание, это просто суд разрешает врачам оставить недобровольно человека на лечение, а потом выпустить. Принудительная госпитализация больше регулируется уголовным кодексом. Она назначается, если человек совершил преступление. По сути ему полагается уголовное наказание, но при этом выясняется, что он страдает психическим расстройством. Он не отвечал за свои действия, и поэтому он признается невменяемым. В таком случае уголовное преступление заменяется ему лечением. Дмитрий Фролов Психиатр Психиатр

Получается, что в случае с Александром Габышевым его удерживали в больнице незаконно, ведь поступил он туда 12 мая, а иск о недобровольной госпитализации руководство диспансера направило в суд только 30 мая. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников утверждает, что истцы никак не объяснили, на каких основаниях человек находился в больнице почти три недели.

Психиатрия всегда использовалась в политических целях, злоупотребления там были и есть, говорит Фролов. По его словам, в случае с Габышевым, ему поставили диагноз исходя из религиозно-политических взглядов. А это некорректно с точки зрения науки и законодательства.

Моё личное мнение, что у него нет психического расстройства. И здесь карательность в том, чтобы диагноз поставили необоснованно. И второе не удерживают ли его в больнице силой? В России распространено, когда диагнозы ставятся необоснованно. И то что удерживают людей в больницах якобы добровольно, но на самом деле недобровольно — это тоже распространено, — говорит он.

Дмитрий Фролов считает, что в России имеют место злоупотребления в психиатрии: её удобно использовать для преследования инакомыслящих людей. Однако он не считает, что в стране существует карательная психиатрия как институт.

К сожалению психиатрия так устроена, что её удобно использовать в политических и религиозных целях для преследования инакомыслящих, ввиду своей закрытости и использования принудительных методов лечения. И всегда есть соблазн со стороны врачей и власти использовать это. И в случае с Габышевым, возможно, так и поступили, — утверждает он.

Фролов добавляет, что в ситуации с «шаманом» могут помочь контроль со стороны общества и независимая экспертиза. По его словам, для общественного контроля нужна служба защиты прав пациентов, которая предусмотрена законом, но до сих пор не создана.

Алексей Прянишников отметил, что 3 июня, Якутский городской суд рассмотрит иск адвоката о признании незаконной госпитализации Габышева в психоневрологический диспансер. При этом он отметил, что защита шамана не рассчитывает на положительное решение.

Шаман Александр Габышев прославился в прошлом году. Он организовал поход на Москву, чтобы «изгнать Путина», так как считает, что справиться с ним может только шаман. В сентябре 2019 года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и возбудили против него уголовное дело о призывах к экстремизму (ч.1 статьи 280 УК), поместив под подписку о невыезде. Позже психолого-психиатрическая экспертиза признала шамана невменяемым. После того, как срок действия меры пресечения истёк, он решил возобновить поход на Москву. Однако шамана и его сторонников в декабре задержала полиция, впоследствии суд оштрафовал Габышева за неповиновение правоохранителям. На данный момент уголовное преследование по «экстремистской» статье приостановлено.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.