Лолиты для министра: архангельскому чиновнику вменили разврат

Ломоносовский суд Архангельска 11 октября отправил на два месяца под домашний арест бывшего и.о. главы регионального Минобразования Юрия Гнедышева. Его обвинили в «развратных действиях» во время прошлогодней интернет-переписки с двумя школьницами. Следствие просило отправить бывшего педагога из Северодвинска в СИЗО, однако Фемида сочла, что чиновник заслуживает более гуманной меры пресечения. NEWS.ru выяснил подробности дела экс-министра, который в своём кресле не усидел и двух месяцев.

Ссылка для школьниц

Юрия Гнедышева силовики задержали 9 октября и провели в его рабочем кабинете обыск. По данным управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в отношении экс-министра заведено уголовное дело за «развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц» (ч.3 ст. 135 УК). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вёл переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера, — говорится на сайте ведомства.

До этого власти региона утверждали , что Юрия Гнедышева также подозревают в изготовлении и обороте порнографических материалов (см. 242 УК), однако в сообщении правоохранительных органов про этот состав не говорится. По некоторым данным чиновник якобы создал фейковый аккаунт в соцсетях, с помощью которого знакомился с несовершеннолетними девочками.

Уголовное дело, по данным СК, заведено «на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области». Как сообщил зампред правительства региона Артём Вахрушев, о планах силовиков чиновники знали и якобы 8 октября Юрий Гнедышев «написал заявление на один день отпуска с последующим увольнением» (на самом деле, в тот день, после инаугурации нового губернатора Александра Цибульского в отставку ушло всё правительство Архангельской области, а не только один его сотрудник).

Через два дня после задержания Ломоносовский суд Архангельска отказал СК в ходатайстве об избрании Гнедышеву меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместо этого бывшего чиновника отправили под домашний арест. В самой инстанции NEWS.ru сообщили, что постановление суда не будет выкладываться на его сайте, поскольку оно выносилось на закрытом заседании. При этом сотрудники суда по просьбе редакции связались с адвокатами, но те якобы ссылаясь на позицию подзащитного отказались общаться со СМИ.

О 47-летнем Юрии Гнедышеве известно, что в 1994 году он окончил математический факультет Поморского государственного педагогического университета, после чего работал сначала учителем физики и математики, а затем и информатики в школе № 29 города Северодвинска. С 2001 года он перешёл в местный лицей № 17, где также стал преподавать информатику. В 2006-м будущий министр был назначен замдиректора этого учреждения по учебно-воспитательной работе, а в 2011-м стал директором МБОУ «Северодвинская городская гимназия». Ещё через год чиновник завершил обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров, имел четыре благодарности архангельского губернатора за подготовку победителей региональной олимпиады по программированию, а также почётную грамоту областного министерства образования и науки.

За три дня до задержания чиновник обнародовал на своей странице во «ВКонтакте» грамоту, полученную от вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, которая недавно стала сенатором Совета Федерации от республики Коми.

Исполняющим обязанности министра Юрий Гнедышев стал в августе 2020 года после ухода в отставку его предшественника Олега Полухина. Сейчас на этот пост назначена Светлана Маневская, до этого трудившаяся заместителем руководителя ведомства.

«Отлично зарекомендовал себя»

Юрий Гнедышев gnedyshev/vk.com

Как рассказал NEWS.ru уроженец Северодвинска, писатель Андрей Рудалёв, в его родном городе бывший министр был популярен у учеников. Он выразил сомнение в том, что уголовное дело могло быть связано с проявлением подковёрных интриг внутри чиновничьего аппарата региона.

Юрий Гнедышев отлично зарекомендовал себя в Северодвинске. Возглавлял элитарную гимназию № 14 с уклоном иностранных языков. Был очень популярен среди гимназистов, отчего в свое время были проблемы с поисками кандидата на его место. В Министерство образования он перешёл в феврале 2017 года. Изначально все думали, что он будет сменщиком тогдашнего министра Игоря Скубенко, который готовился стать главой Северодвинска и таким образом завёл себе сменщика. Однако Гнедышев так и оставался в замах в Министерстве. Помимо Скубенко, работал ещё с двумя министрами, а там, надо сказать, персонажи все были проходные, которых едва ли можно назвать профессионалами. В должности исполняющего обязанности министра Гнедышев только с конца августа. Это было временное решение, так как в области 13 сентября состоялись губернаторские выборы и только после них должен был формироваться новый состав правительства. По моим данным, Гнедышев не имел шансов быть назначенным в министры образования и должен был покинуть правительство. Сейчас там массовый исход чиновников, связанных с бывшей областной властью. Поэтому, едва ли уголовное дело можно рассматривать в качестве проявления аппаратной возни. Если тут и есть какая-то привязка, то только в том плане, что все претенденты на посты подвергаются серьёзной проверке. Возможно, именно в контексте её и всплыли переписки с подставного аккаунта. Андрей Рудалёв писатель, литературный критик писатель, литературный критик

По его мнению, пока о деле Юрия Гнедышева что-либо определённое говорить сложно. Писатель не исключил, что виной всему — манеры поведения чиновника.

Всё-таки он воспринимался достаточно положительно. Возможно, всё связано с панибратским стилем общения со школьниками, который перешёл границы дозволенного. Крайне печально будет, если выявится злонамеренная тенденция, а не просто «оступился», увлёкся, оговорился. Больше всего жаль его семью (из официальных биографий Евгения Гнедышева следует, что он женат, у него две дочери. — NEWS.ru). Они не заслужили подобного, — резюмировал Андрей Рудалёв.

По словам активиста экологической инициативы «Стоп-Шиес» Дмитрия Секушина, пока нет детальных данных от следствия, делать какие-либо выводы преждевременно. При этом он также, как и Рудалёв, предполагает, что уголовное дело Гнедышева вряд ли было следствием конфликта внутри властных структур Архангельской области.

Я бы подождал официального подтверждения следственных органов и каких-то доказательств. Может быть это и передел власти, но с другой стороны губернатор Цибульский — это хозяин в доме, и если бы он хотел убрать кого-то из подчинённых чиновников, ему не нужно было бы идти таким сложным путём. Я не готов утверждать, что это подстава. Дмитрий Секушин активист коалиции «Стоп-Шиес» активист коалиции «Стоп-Шиес»

Между тем местные СМИ связались с учителем одной из школ Северодвинска, знакомым с Юрием Гнедышевым, который сказал , что «ни на секунду, ни на йоту» не сомневается в порядочности экс-министра. Одна из бывших учениц фигуранта дела о «разврате», обучавшаяся в северодвинском лицее № 17, заявила, что когда он преподавал у них информатику в 2003-2005 годах, «за ним ничего такого замечено не было». Другая воспитанница чиновника заявила, что он много делал для северодвинской гимназии № 14, которая побеждала в различных олимпиадах и считается самым элитным заведением среди школ города. Она добавила, что некоторые школьницы считали Гнедышева красавчиком и «сохли по нему», да и сам он мог позволить себе «какие-то шутки», что, однако, «не выглядело чем-то страшным». Ещё одна девушка, учившаяся в гимназии № 14, также с удивлением узнала о деле бывшего директора, добавив, что «если кто-то детей трахает, то не кричит об этом на каждом шагу». Она также вспомнила, что экс-министр во время работы в образовательном учреждении нравился школьницам, выразив надежду, что «произошедшее — это какая-то ошибка».

Юрий Гнедышев arkhangelsk.er.ru

Примечательно, что в день своего якобы добровольного увольнения Юрий Гнедышев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал несколько постов, связанных с его профессиональной деятельностью, а до этого давал интервью и строил планы на дальнейшую работу. Впрочем, это далеко не первый случай, когда сотрудники различных госструктур лишаются своих постов аккурат перед тем, как заслуженно или нет становятся героями криминальной хроники. Такое уже было, например, с заподозренным во взятке полковником МВД Евгением Кузиным, обвинённом в создании ОПГ и хищениях сотрудником ФСБ Сергеем Лапшиным, а также с инспектором по делам несовершеннолетних из Краснодарского края, которому по информации журналиста Ивана Голунова, в момент задержания подложили наркотики. А экс-министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, якобы ушёл с поста за сутки до совершённого преступления.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.