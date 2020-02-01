Пресненский суд Москвы 31 января отправил в СИЗО замначальника главного управления уголовного розыска МВД (ГУУР) Евгения Кузина и экс-замглавы восьмого отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Игоря Фролова, который курировал работу по линии оргпреступности. Следственный комитет (СК) обвиняет высокопоставленного полицейского в получении взятки в размере около $400 тысяч, а второго фигуранта считает посредником. Потерпевшим по делу проходит вор в законе Миро Амадян, он же Дмитрий Чантурия по кличке Мирон — племянник одного из некогда самых влиятельных деятелей криминального мира РФ Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. NEWS.ru выяснил некоторые подробности этого обещающего быть громким уголовного дела.

Припугнули вора

Как считают в управлении СК по Москве, Кузин через Фролова получил денежное вознаграждение от Амадяна, чтобы в отношении того было прекращено расследование. Племянник деда Хасана якобы обратился с заявлением в управление «М» ФСБ, занимающееся преступлениями в органах МВД, МЧС и Минюста.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица центрального аппарата МВД России и его соучастника, не являющегося сотрудником правоохранительных органов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — говорится на сайте ведомства.

Уголовное дело № 12002450092000003, как сообщают источники, знакомые с ходом следствия, было заведено 29 января 2020 отделом московского управления СК по расследованию преступлений, совершённых должностными лицами правоохранительных органов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из материалов следует, что замначальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, ГУУР МВД России Евгений Кузин при посредничестве Игоря Фролова с октября 2019 года по 29 января 2020 получил от Миро Амадяна взятку в размере 25 млн 351 тысяч 900 рублей «за не проведение активных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение последнего в якобы совершённых особо тяжких преступлениях, в том числе предусмотренном ст. 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“ — NEWS.ru), и не направление соответствующих материалов оперативно-розыскной деятельности в следственные органы».

По неподтверждённым данным, обнародованным Telegram-каналом «ВЧК-ОГПУ», Евгений Кузин и Игорь Фролов являются довольно близкими друг другу людьми, один из них якобы стал крёстным отцом дочери другого.

Согласно одной из версий, они, угрожая уголовным преследованием Амадяну, получили от него земельный участок в Подмосковье, а затем стали требовать $1 млн. После этого вор в законе написал заявление в управление «М» ФСБ и в рамках законодательства был освобождён от ответственности за дачу взяток. Сотрудники контрразведки, по некоторым данным, задокументировали два транша на сумму $400 тысяч.

Знакомые с данным делом источники утверждают, что примерно с 2010 года Игорь Фролов якобы был кем-то вроде главы службы безопасности Миро Амадяна и некоторых других воров в законе — Владимира Жураковского (Вовы Пухлого) и Роланда Гегечкори (Шляпы).

СИЗО «Бутырка» Viktor Chernov/Global Look Press

Также осведомлённые источники не исключают, что у арестованного Фролова могли быть «тесные отношения» с другим вором в законе — Владимиром Тюриным (Тюриком), в задержании которого 2 ноября 2010 года бывший сотрудник ФСБ якобы участвовал лично. Тогда авторитета поймали по запросу Испании, уличившей его в создании преступного сообщества и отмывании криминальных денег. Российские власти заподозрили вора в законе в том, что он, будучи официально гражданином Казахстана, незаконно имеет гражданство РФ. Тогда его поместили с СИЗО «Бутырка», откуда Тюрин звонил Деду Хасану и другим авторитетам, а также, вероятно, связывался и с Фроловым. Якобы благодаря контактам с сотрудником спецслужбы (и возможным связям тогдашней супруги — оперной певицы Марии Максаковой) экстрадиция не состоялась. В феврале 2012 года его адвокаты доказали, что российское гражданство получено на законных основаниях, а Генпрокуратура отказалась выдать Тюрина Мадриду.

До недавнего времени, как утверждают знакомые с темой источники, Тюрина и Фролова якобы можно было встретить в ресторанах, расположенных в «Москве-сити».

Что касается Деда Хасана, то, по другим данным, Фролов дважды встречался с ним, но общего языка стороны не нашли, поскольку Аслан Усоян якобы считал достойным для себя общаться только с генералами ФСБ. В результате контрразведчику пришлось сотрудничать лишь с его племянником и другими криминальными авторитетами.

Но несмотря на это после убийства Деда Хасана в январе 2013 года Фролов якобы активно боролся с врагами его клана, благодаря чему были арестованы воры в законе Джемал Микеладзе (Джемо), который, по некоторым данным, мог иметь отношение к гибели Усояна. Также вероятно не без помощи покровителя из ФСБ за решёткой оказались конфликтовавшие с Мироном криминальные авторитеты Эдуард Асатрян (Осетрина-старший) и Сергей Асатрян (Осетрина-младший).

По данным издания Baza, из органов ФСБ Игорь Фролов был уволен «после того, как „случайно“ оказался среди почётных гостей крупного праздника, на котором присутствовали преимущественно криминальные авторитеты и их приближённые».

Праздник тогда испортили коллеги Игоря, а он сам не смог объяснить причины своего приглашения на торжество, — утверждается в публикации.

Как пишет «Коммерсант», через четыре года после убийства Деда Хасана Игорь Фролов вышел в отставку со своим шефом — главой управления «К» ФСБ Виктором Ворониным, из-за чего сотрудничество с Амадяном прекратилось. Тогда оставшийся без вознаграждения бывший сотрудник госбезопасности якобы организовал информационную войну против племянника деда Хасана.

В публикации утверждается, что с подачи Фролова стали появляться публикации о том, что Мирон становится главным в иерархии своего погибшего дяди и претендентом на активы севшего за вымогательство Захария Калашова по кличке Шакро Молодой, которого ранее считали одним из главных в криминальной иерархии РФ. Такое медийное «возвышение» Амадяна, по данным источников издания, позволило Фролову надавить на «авторитета», объяснив, что публикации изучают в ГУУР МВД, и не исключено, что на племянника Деда Хасана в скором времени заведут уголовное дело по новой статье УК 210.1.

В результате Мирон, владеющий несколькими мусороперерабатывающими заводами в Московской области, а также имеющий отношение к строительному бизнесу и иным проектам, рассказал силовикам про требования их бывшего коллеги.

Сотрудники ФСБ задержали Игоря Фролова в ресторане, а затем отправились к полковнику Кузину, который также был взят под стражу. В ходе обысков, которые были проведены в том числе в центральном здании МВД на Житной улице, было изъято $50 тысяч и 4,5 млн рублей, в том числе полученные от «авторитета». От действий силовиков, подозревает следствие, по такой же схеме могли пострадать другие выходцы из криминальной среды, — говорится в статье.

Кроме Кузина и Фролова, на допрос к следователю московского управления СК Игорю Ибрагимову оперативники ФСБ также якобы доставили замруководителя отдела по борьбе с тяжкими имущественными преступлениями ГУУР МВД Олега Огаева. Однако обвиняемым он по уголовному делу не проходит, и его процессуальный статус пока неизвестен.

Криминальный постмодерн

По неподтверждённым данным, хоть Фролов и был для Мирона и других представителей российского криминалитета «надёжным прикрытием» от задержаний, но после увольнения из ФСБ его позиции слабели. Поэтому Чантурия решил избавиться от финансово обременительного (получающего якобы до $100 тысяч в месяц) и не очень эффективного покровителя, а также попасть под программу госзащиты и обезопасить себя от ареста по статье УК 210.1.

Что касается сотрудника МВД Евгения Кузина, то про него известно меньше. По одной из версий, он получал от Фролова часть ежемесячной платы Амадяна и по линии ГУУР осуществлял «прикрытие» вора в законе. Вместе они якобы увеличивали сумму за «покровительство», чем вызывали недовольство «клиента».

До этого Кузин попадал в медийное поле, комментируя дело банды Николая Емельянова (Емели). В июле 2019 года фигуранты расследования получили пожизненные сроки заключения. Подсудимых обвиняли в шести заказных убийствах криминальных авторитетов «по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности», покушении на милиционера в 2003 году и хранении оружия.

Анонимные источники утверждают, что Евгений Кузин — один из нескольких высокопоставленных сотрудников МВД, попавших во внимание управления «М» ФСБ РФ, ведущего их разработку. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Неизвестным остаётся будущий статус Амадяна в криминальном мире. По неписанному «кодексу воровской чести», деятельное сотрудничество с правоохранительными органами, а именно заявление в статусе потерпевшего, считается неприемлемым и может даже караться. Впрочем, не исключено, что криминальные порядки выворачиваются наизнанку вместе с остальным меняющимся миром.