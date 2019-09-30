В Госдуму регулярно вносятся законопроекты, которые не могут быть приняты даже к первичному рассмотрению — в них допущена элементарная регламентная ошибка. Среди несостоявшихся законов часто встречаются так называемые «популистские»: альтернативная пенсионная реформа, МРОТ на уровне 25 тысяч рублей, алименты за счёт государства, отмена налогов или введение новых выходных дней. Бывает такое у депутатов всех фракций, но чаще всего, у системной оппозиции. Таких, заведомо «отказных» документов, с обещаниями кисельных берегов, как минимум сотни. News.ru пытался разобраться, налажена ли в Госдуме фабрика по пиару на громких инициативах, которые изначально никто не собирается превращать в законы или дело в самой системе условностей, в которой существует российский парламентаризм.
День победы в Сирии и праздник назло Украине
В конце 2017 года глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский и другой депутат от той же партии Александр Шерин предложили сделать 11 декабря официальным праздником — днем победы в Сирии над «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка — News.ru). Он должен была называться «День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке».
«9 декабря 2017 года Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации сообщил, что террористическая группировка „ИГ“ более не контролирует какую-либо территорию в Сирии. 11 декабря Президент Российской Федерации В.В.Путин лично прилетел на российскую военную базу Хмеймим в Сирии и объявил о победе над терроризмом и завершении российской военной операции в Сирии», — говорится о выборе даты в пояснительной записке к законопроекту.
Документ проанализировало правовое управление Госдумы, указав, что «поскольку введение нового дня воинской славы потребует дополнительные расходы из федерального бюджета на проведение торжественных мероприятий, усматриваются основания для получения на представленный законопроект заключения правительства Российской Федерации».
Ведомство сослалось на часть 3 статьи 104 Конституции РФ. Согласно ей, в случае если речь в законопроекте идет о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, а также о нововведениях, влекущих расходы федерального бюджета, он может быть внесён в Госдуму только при наличии предварительного заключения правительства. Законопроект вернули депутатам без рассмотрения, и на этом его история закончилась.
Спустя неделю 17 сенаторов, включая таких известных, как экс-военный пропагандист, глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич и телеведущий Алексей Пушков, а также примкнувшая к ним депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны, внесли законопроект о введении другой праздничной даты. Они предложили сделать 8 апреля «Днем военной присяги». Дата была выбрана в честь решения командования Черноморского флота в апреле 1992 года присягнуть Российской Федерации, в то время как на него также претендовала независимая Украина.
Документ был снят с рассмотрения с той же формулировкой «вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы для выполнения требований Конституции». Причина опять же, отсутствие заключения правительства в нарушение 104 статьи Основного закона, ибо появление новых праздничных дат автоматически потребовало бы и расходов на торжества, что в свою очередь прописано в других нормативах. Почему-то инициаторы не стали после этого посылать законопроект в правительство, и повторно он уже не вносился.
По закону чиновники должны дать заключение на документ за две недели, максимум, в особых случаях, за месяц. При этом обязанность обратиться за таким отзывом лежит на законодателе. Такой порядок действует с 1994 года. С того же времени, вместе со всей российской Конституцией имеет силу и её 104-я статья. На протяжении всего срока существования Госдумы законопроекты, так или иначе касающиеся бюджета, требуют предварительно отзыва от правительства. Посягает ли тот или иной проект на государственную казну рассчитать несложно, особенно для опытного законотворца, а тот же Жириновский работает в думе 26 лет. Не говоря уже о том, что если автор будущего закона вдруг забыл об этой формальности, то после напоминания правового управления, он может это исправить, после чего внести закон снова. Но по какой-то причине на этом моменте процесс законотворчества зачастую останавливается. Не только в вышеупомянутых случаях, с 2016 года в архиве Госдумы News.ru насчитал ровно 200 законопроектов, напрямую или косвенно затрагивающих расходы бюджета и не принятых к рассмотрению из-за отсутствия отзыва правительства. Подавляющее их большинство повторно не вносились.
Все собеседники News.ru из числа действующих депутатов Госдумы даже на условиях анонимности отказались обсуждать эту тему. «Нет здесь никакой конспирологии. Только политика и ничего более», — все же заметил один из них. Политик также добавил, что практика подачи заведомо отказных законопроектов существует давно.
Диагноз — непроходимость
В теории, нарушив техническую процедуру, сенатор или депутат избавляет себя от обязанности в дальнейшем мучительно обосновывать необходимость принятия закона, сначала на заседании профильного комитета, а потом в ходе чтений — его попросту не будут рассматривать. Вместе с тем, сам факт его внесения может быть достаточным информационный повод для СМИ и давать пиар-выхлоп. Кроме того, внесение законопроектов отражается как в индивидуальной статистике парламентария, так и на показателях его фракции. А если автор документа относится к системной оппозиции, он может раздуть и дополнительный шум из-за отказа Госдумы его рассматривать. При этом, необязательно раскрывать, что отказ в данном случае связан не с противодействием думского большинства, сколько с недоработкой самого автора. Нередко заключение правительства делается уже постфактум, иногда спустя год после отклонения законопроекта, но повторно он уже не вносится.
По словам директора Центра правовых исследований, Евгения Тетерева, который также работает помощником депутата от КПРФ Сергея Шаргунова, порой такие законопроекты действительно вносятся в расчёте на популистский эффект. Хотя и не всегда: он отметил, что правительство может вовремя не отдать заключение — чиновники иногда просят продлить сроки, но могут сделать это только с разрешения автора документа. В таком случае, после получения отзыва, проект принимается на обсуждение Госдумой.
Само собой не всегда дело в преднамеренной ошибке и расчёте на пустопорожний пиар. В случае с некоторыми документами требование об их направлении в правительство выглядит неочевидным, то есть могут иметь место и придирки со стороны парламентских юристов. Доказать умысел в каждом конкретном случае, включая все перечисленные в этом тексте, вряд ли возможно. Тем не менее такой массив заведомо непроходных инициатив говорит о том, что само явление несомненно место имеет. И подозрение усиливается тем больше, чем более социально важный проект отправляется в корзину для бумаг «по техническим причинам». Интересно, что некоторые несостоявшиеся законотворцы в конце такого документа заранее пишут «Настоящий закон вступает в силу с момента опубликования. Президент Российской Федерации В. Путин».
Как уже упоминалось, норма об обязательном получении отзыва действует с 1994 года. Но первый законопроект, отклоненный по такой причине, о котором нашлась информация в базе данных Госдумы, зарегистрирован только в срок полномочий шестого созыва Нижней палаты. Им стал документ за авторством членов ЛДПР Алексея Диденко, Антона Ищенко и Сергея Катасонова попавший в думу 21 апреля 2016 года. Отсутствие информации о более ранних аналогичных примерах на сайте Госдумы очевидно связано с неполным обновлением баз данных.
В
Всего за время работы шестого созыва Госдумы в архиве парламента остались упоминания об отклонении 13 таких «тупиковых» проектов, среди них, к примеру закон депутата от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова, который предлагал фиксировать на видео все действия полицейских при исполнении должностных обязанностей, и оснастить личный состав соответствующим оборудованием.
Закон, которого не будет
В 2018 году Госдума и правительство начали пенсионную реформу, ударившую по социальным перспективам россиян и, согласно опросам, сильно подорвавшую доверие к власти. В ходе её обсуждения, часть системной оппозиции оказалась в неудобном положении, несмотря на то, что в итоге все фракции кроме «Единой России» голосовали в основном против. Если у КПРФ отношение к реформе было однозначно негативным, в том числе в силу той ниши, которую партия занимает в политическом спектре, то, к примеру, «Справедливая Россия» претерпевала явные колебания. Первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов
На этапе самого острого обсуждения, в июне 2018 года, фракция «Справедливая Россия» во главе с её лидером Сергеем Мироновым внесла
Поскольку законопроект определённо затрагивал финансовые обязательства государства, предварительное заключение правительства было обязательным. Менее чем через месяц проект был возвращен авторам без рассмотрения. Это произошло за несколько дней до голосования за правительственную пенсионную реформу. Сам Сергей Миронов заявлял, что правительство просто вовремя не предоставило отзыв, тем самым наложив на законопроект «молчаливое вето». Из его речи не было понятно, вносила ли фракция проект в правительство, зато очевидно, что в Госдуму он был отправлен без заключения исполнительной власти, что выглядит довольно бессмысленным. Тот же самый документ был направлен фракцией вновь, но только в декабре 2018 года, через два месяца после того, как кремлёвская реформа была принята. На этот раз альтернативный пенсионный проект эсеров рассматривался Госдумой и был отклонён.
Конвейер популизма?
С 2016 года по этому одинаковому сценарию, начиная с «технически неправильного» внесения, развивалась судьба многих несостоявшихся законов, которые принято называть «популистскими», то есть привлекательными для большинства избирателей. Впрочем, некоторым из них, возможно лучше было остаться на бумаге.
Например, это
Законопроект ЛДПР о
Два законопроекта КПРФ, которыми предлагалось ввести в
Законопроект, которым
Законопроект КПРФ от марта 2018 года, которым минимальный размер оплаты труда
Предложения той же фракции: ввести
Совместный
Вернёмся к «Справедливой России». Законопроект от июня 2018 года об
Предложение «эсеров», включая Сергея Миронова,
То же самое произошло с их
Аналогичная судьба постигла
Им предлагалось ввести регистрацию в соцсетях по паспорту, запретить пользоваться ими до достижения четырнадцатилетия закрывать оппозиционные группы призывающие ходить на несанкционированные акции, запретить пользоваться соцстеями на рабочем месте в бюджетных организациях, а на остальных предприятиях обязательно прописывать этот момент в трудовом договоре на усмотрение работодателя, запретить рекламировать оккультные услуги и «народную медицину».
Социальная сеть — особый виртуальный мир, в котором человек проводит значительную часть своей жизни, вступает в контакт с другими людьми, и, по сути, осуществляет все те же самые действия, что и в реальном мире. Нельзя допускать, чтобы эта сфера оставалась вне закона, — говорилось в пояснении к документу.
Поскольку законом предлагалось передать контроль над соцсетями Роскомнадзору, что соответственно потребовало бы расширения штата и финансирования, правовое управление Госдумы также сочло закон затрагивающим бюджетные обязательства. Поэтому он так же, как и многие другие, был возвращен без рассмотрения.
Обратил внимание собеседник News.ru и на другой момент. Парламентарий может вносить законопроект исполняя обязательства перед лоббистом, который за ним стоит, либо перед регионом чьи интересы он представляет, понимая, что инициатива не пройдет. В последнем может и не быть его вины. Например, если речь идет о поправке в бюджет, который уже рассматривается, то она вносится не дожидаясь отзыва правительства — на это просто нет времени, и как правило не проходит.
Бюджет в три чтения рассматривается за неделю. Такого, к примеру, в европейских странах не происходит. Все это долго дискутируется. А у нас парламент ничего не решает, а только штампует, — пояснил Гудков.
Политик признал, что, нередко мотивом становится и прямой пиар, особенно перед выборами. Системная оппозиция хочет показать, что у неё много идей, но «Единая Россия» не дает им реализоваться. И в то же время, предложения думской оппозиции по текущей повестке дня очень уязвимы, так как их некогда полноценно готовить — план рассмотрения законопроектов депутатам «неправильной» партийной принадлежности становится известен в последнюю очередь, поэтому и поправки вносятся наспех, пояснил собеседник News.ru.
Впрочем, вряд ли вынужденной спешкой можно объяснить внесение с нарушением регламента законопроектов об увеличении МРОТ в несколько раз или установлении «дня победы над террором».