Кипрский след: в суде прошло второе заседание по делу Майкла Калви

В Мещанском суде прошло второе заседание по делу Майкла Калви. Его и его коллег обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей. Банк «Восточный», признанный потерпевшим по делу, согласился отказаться от гражданского иска. Такого решения удалось достичь благодаря мировому соглашению между финансовой организацией и Первым коллекторским бюро (ПКБ) — структурой, которой «Восточный» выдал кредиты. Однако уголовное дело за отсутствием претензий не было прекращено. Что рассказал в суде сам Калви — в материале NEWS.ru.

На 17 февраля были запланированы выступления Майкла Калви и Филиппа Дельпаля — они пожелали дать показания до представления остальных доказательств.

Калви заявил, что даст свои объяснения по обстоятельствам дела на русском, но зачитает заготовленную речь с листка. Также он пожелал воспользоваться услугами переводчика, если стороны будут задавать ему вопросы. Он объяснил это тем, что владеет русским языком не в совершенстве.

Майкл Калви начал с событий десятилетней давности. В 2010 году банк «Восточный», членом совета директоров которого являлся подсудимый, решил выкупить 6,5% своих собственных акций. Согласно законодательству, если банк выкупает собственные акции, то они становятся «казначейскими». В дальнейшем выкупленные акции банк собирался продать новым инвесторам, говорит он.

В центре истории, исходя из показаний Калви, находятся несколько компаний. Это непосредственно фонд Baring Vostok, банк «Восточный», ПКБ — фирма, которой «Восточный» выдал кредиты, BrokerCreditService (BCS) и компания «Балакус». Две последние — это кипрские структуры, центральную роль из них играла BCS. Именно она предложила «Восточному» создать на Кипре компанию, которую обязалась финансировать. Такой фирмой стал «Балакус» — через него BCS могла переводить средства «Восточному». Сделать это BCS была согласна взамен на залог облигаций банка размером в 5 млрд рублей. Банк, в свою очередь, использовал полученные от BCS деньги для выкупа «казначейских» акций.

Описанные события происходили в 2014 году. Однако в 2015 году ЦБ радикально изменил существовавшие правила и запретил размещать свои ценные бумаги за границей — именно это годом ранее сделал «Восточный». Таким образом, банк попал в непростую ситуацию: он должен был немедленно вернуть 5 млрд своих облигаций из кипрской BCS. Было решено следующее: «Восточный» выдаёт кредиты ПКБ, а то, в свою очередь, финансирует «Балакус». Напрямую банк это делать не мог, так как, согласно новым правилам ЦБ, кредитование иностранного юрлица требовало создать стопроцентный резерв.

АГН/«Москва»

Эти деньги, отмечает Калви, никто не похитил. Кредитные средства были перечислены «Балакусу», он рассчитался с BCS — и «Восточному» были возвращены его облигации.

После разрешения проблемы с возвращением залога от BCS предстояло решить задачу выплаты кредитов ПКБ. Акционер банка Шерзод Юсупов в 2016 году предположил, что погасить кредиты ПКБ поможет «поиск актива в секторе финансовых услуг с сильными перспективами роста». Все заинтересованные стороны, по словам подсудимого, согласились с тем, что через приобретение 59,9% акций компании IFTG ПКБ может погасить кредит перед «Восточным». По состоянию на конец 2016 года, говорит Калви, их стоимость составляла более 3 млрд рублей. Именно к стоимости акций у следователей возникли вопросы. Изначально следствие заявляло, что настоящая цена акций — всего около 600 тысяч рублей. «Кредиты не были погашены, а были заменены малоценным активом», — процитировал подсудимый выводы обвинения.

В своей речи Калви обратил внимание на расхождение в экспертных оценках и упомянул заключение, которое было проведено в рамках уголовного дела.

Акции IFTG исследовались неоднократно, расхождения были минимальными. Эксперт Табакова по уголовному делу пришла к выводу, что стоимость акций составляла 4 млрд рублей, — сказал он.

Далее к допросу перешла гособвинитель. Она начала задавать вопросы по материалам дела, однако последние в суде ещё не изучены и сам Калви не видел документов, поэтому вопросы решено задать после их изучения. Тогда представитель прокуратуры перешла к теме личных взаимоотношений Калви с другими фигурантами. Так как подсудимый предпочёл отвечать на вопросы с помощью переводчика, практически при каждом ответе возникала заминка. Переводчик постоянно переспрашивал название компаний, не мог понять суть вопроса, в итоге всё свелось к тому, что судья попросила перевести один из вопросов дословно. К сожалению, получилось некорректно — каждое слово, переведённое по отдельности, не передало смысла.

АГН/«Москва»

Также в ходе заседания адвокат одного из фигурантов Ивана Зюзина Виктория Бурковская попросила отменить постановление о признании потерпевшим акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По её словам, он не может быть признан таковым, так как не установлены ни размер, ни характер причинённого ему ущерба. Тем более, отметила адвокат, ущерб в отношении конкретно Юсупова не указан в обвинительном заключении. Ходатайство Бурковской поддержали остальные защитники и подсудимые, однако суд в этом отказал.

Планируемый допрос топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля не состоялся — суд отложил заседание на 24 февраля.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме мошенничества на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступные — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд рублей. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей. В конце 2019 года следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. В нём их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».

Изначально Калви, а также другие фигуранты дела — партнёр фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнёр Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов — находились под стражей. Позже их перевели по домашний арест, а в ноябре 2020 года — под запрет определённых действий.

В октябре 2020 года компания Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и «Финвижн Холдингс» одного из бенефициаров банка Артёма Аветисяна заключили мировое соглашение и заявили об отсутствии претензий друг к другу. Также ПКБ и «Восточному» удалось достичь соглашения, в соответствии с которым банк получит 2,5 млрд рублей (вменяемая Калви сумма ущерба), а взамен откажется от гражданского иска.