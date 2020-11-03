Группа Дятлова как повод: за что уволили уральского прокурора Курьякова

Замначальника управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу Андрей Курьяков был уволен из ведомства после взыскания о неполном служебном соответствии, которое на него наложил Генпрокурор Игорь Краснов. Курьяков известен тем, что два года назад инициировал проверку обстоятельств гибели туристической группы Игоря Дятлова на севере Свердловской области в 1959 году. Об итогах расследования он позднее рассказал на пресс-конференции. Как выяснилось, на ней он выступал без согласования с Генпрокуратурой, как частное лицо, а его заявления, по мнению его руководства, были сделаны в личных целях — в рамках подготовки научной диссертации. Как выяснил NEWS.ru, Курьяков действительно готовил научную работу, основанную в том числе на материалах дела о гибели группы Дятлова. Но её тема имела не исторический, а юридический характер, и заключалась в оспаривании неофициальных прерогатив СК при назначении экспертиз по уголовным делам.

За Холатчахль

Об увольнении Андрея Курьякова и предполагаемых причинах сообщила газета «Коммерсантъ» По информации издания, отставке предшествовало предупреждение о неполном служебном соответствии от генпрокурора Игоря Краснова 10 августа текущего года. Документ опубликовал Telegram-канал «Бывший следак». Как говорится в приказе, Курьяков, работавший в окружном управлении Генпрокуратуры начальником отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, 11 июля выступил на пресс-конференции в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда» в Москве.

Согласно приказу Краснова о привлечении Курьякова к дисциплинарной ответственности, последний, «действуя за рамками своих должностных обязанностей и в отсутствие поручения руководства, в личных целях, обусловленных подготовкой своей диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук... выступил с публичными суждениями и оценками деятельности прокуратуры Свердловской области по проведению проверки обстоятельств, связанных с гибелью в 1959 году группы туристов в окрестностях горы Холатчахль».

Telegram-канал

По мнению Генпрокурора, слова его подчинённого были восприняты журналистами как изложение официальной позиции ведомства и дали прессе повод для критики органов прокуратуры. Тем самым он нарушил закон о «Прокуратуре РФ» и «О Государственной гражданской службе», пишет Краснов.

Источник «Коммерсанта» также называет ещё одну, возможно, главную причину увольнения Курьякова — якобы имевшее место его намерение продвинуть на пост прокурора Екатеринбурга свою супругу Венеру, занимавшую пост заместителя прокурора города. Сейчас, по информации издания, она также уволена.

На пресс-конференции, о которой идёт речь, Курьяков был представлен как «юрист-эксперт», озвучивший при этом результаты прокурорской проверки. Согласно ей, лавина стала главной, но не единственной причиной гибели людей. Фатальную роль сыграли невозможность вернуться к палатке и обморожение, от которого и скончались люди. Как рассказал тогда Курьяков, восстановленная сотрудниками прокуратуры картина событий трагической ночи объясняет все феномены, ставшие поводом для появления целого направления исторической конспирологии и множества версий этой трагедии, среди которых есть и мистические.

Напомним, девять туристов-студентов Уральского политехнического института во главе с Игорем Дятловым погибли в феврале 1959 года во время похода в горах Свердловской области. Некоторые тела были изуродованы (предположительно, в силу естественных причин), их нашли около разрезанной палатки. Результаты расследования показали, что палатку оставили внезапно, как будто туристы покидали её в панике. На месте не были зафиксированы следы борьбы, а вещи погибших остались нетронутыми.

По итогам первого расследования было установлено, что смерть туристов наступила из-за «стихийной силы», затем дело засекретили, что подстегнуло домыслы. В своём выступлении на пресс-конференции Андрей Курьяков ссылался на целый ряд экспертиз, проведённых по поручению прокуратуры.

Стоит отметить, что родственники нескольких погибших туристов были возмущены выступлением бывшего прокурора и потребовали пересмотра результатов проверки, о чём написали письмо в Генпрокуратуру. Среди подписантов был также участник экспедиции по поиску группы Дятлова, заслуженный путешественник России и член Российской академии инженерных наук Петр Бартоломей. Они настаивают на «техногенной», то есть конспирологической версии гибели туристов, считая, что «дятловцы» стали жертвами аварийного запуска ракеты с последующим выбросом ядовитого облака.

О чем готовил диссертацию Курьяков

Проверка материалов следствия по делу о гибели группы Дятлова была начата по указанию Андрея Курьякова в сентябре 2018 года. На тот момент он руководил управлением по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. С просьбой о проверке в ведомство обратилась журналистка «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, представлявшая по доверенности племянника одного из погибших «дятловцев». До этого, по её словам, она восемь лет направляла в разные инстанции соответствующие обращения, но ход им дал только Курьяков.

В сентябре 2018 года мы впервые получили положительный ответ, до этого были только отписки. Проверка длилась до 12 ноября 2019 года. Прокуроры в том числе выезжали на место происшествия в сопровождении журналистов «России 1» и «Комсомольской правды», — пояснила Варсегова в разговоре с NEWS.ru.

Курьяков лично возглавил группу, ответственную за проверку, и назначил в её рамках девять экспертиз, в том числе установив, какая погода была на перевале в момент трагедии. Как рассказала Варсегова, бывший прокурор действительно проявлял интерес к делу о гибели «дятловцев» в рамках подготовки научной работы, но не в том смысле, о котором можно подумать.

У диссертации вполне конкретная тема. Все считают, что прокурорские органы не имеют право назначать никакие экспертизы, якобы это прерогатива только Следственного комитета. Но Андрей Валентинович в федеральном законе «О прокуратуре» в редакции 2018 года нашёл опровержение этого тезиса, и именно на основании этого все экспертизы были проведены. Именно это и является темой его научной диссертации, — рассказала она.

Отметим, что, согласно статье 19 федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в ходе следствия надзирающий прокурор может вынести постановление о проведении экспертизы, либо дать такое поручение следователю или дознавателю. В ходе же прокурорской проверки при необходимости также предусмотрено проведение специальных экспертиз, что следует из статьи 21 закона «О прокуратуре». Вместе с тем источник NEWS.ru, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что неофициально в случаях, когда дело относится к полномочиям Следственного комитета, последний считает назначение экспертиз своей прерогативой. Напомним, что Игорь Краснов до 20 января 2020 года работал заместителем председателя Следственного комитета России.

Уволенный замруководителя управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу Андрей Курьяков со вчерашнего дня был недоступен для получения комментариев.