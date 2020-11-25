Через узкую щель: недовольных границами с Чечнёй засудят на Ставрополье

В Ессентукском городском суде началось рассмотрение дела «организаторов» массовых выступлений жителей Ингушетии в марте 2019 года против изменения границы республики с Чечнёй. Ингушских активистов и старейшин обвиняют в якобы создании экстремистского сообщества и насилии в отношении представителей власти. Фигуранты вину отрицают и полагают, что предъявленные им обвинения политически мотивированы. Место проведения процесса не по территориальной подсудности в республиканской столице Магасе, а в соседнем Ставропольском крае определил Верховный суд РФ, несмотря на протесты защиты. При этом, вопреки ходатайству гособвинения, заседания (за исключением показаний засекреченных свидетелей) будут проходить в открытом для СМИ и общественности режиме. Подробности — в материале NEWS.ru.

Недоверие к «туземному» правосудию

На скамье подсудимых оказались глава Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Мальсаг Ужахов, представитель ИКНЕ и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, активист ИКНЕ и организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ Зарифа Саутиева, участник ИКНЕ и руководитель Совета молодёжных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев и член ИКНЕ, участник «Опоры России» и Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев. Все они дожидались суда в заключении. Ещё один фигурант оказался недоступен для силовиков — сопредседатель ИКНЕ и экс-глава республиканского МВД Ахмед Погоров находится в федеральном розыске.

Все они обвиняются в организации экстремистского сообщества и участии в нём (ст. 282.1 УК), а также в применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). По версии следствия, в мае 2018 года Ужахов и Мальсагов якобы создали это сообщество, чтобы добиться смещения главы республики Юнус-Бека Евкурова (последний объявил о своей отставке в июне 2019 года, хотя срок его полномочий истекал лишь в 2023-м). К ним в разное время примкнули остальные фигуранты и иные «неустановленные лица», которые пытались «дестабилизировать» обстановку в республике «давлением» на местных политиков, а также уличными акциями по различным социально политическим вопросам. Подсудимые, например, выступали за прямые выборы главы Ингушетии и против изменения границ с Чечнёй. Силовики считают их организаторами столкновений во время массовых выступлений в республике весной 2019 года. Кроме того, на Барахоева завели уголовное дело в связи с неуведомлением о наличии у него второго гражданства (ст. 330.2 УК), а на Ужахова — о руководстве некоммерческой организацией, деятельность которой сопряжена с побуждением к совершению противоправных деяний (ст. 239 УК).

Как сообщает руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, представляющий интересы Мальсагова, Нальгиева и Хаутиева адвокат Андрей Сабинин на судебном заседании 24 ноября потребовал, чтобы все семеро подсудимых находились не в «аквариуме», а вместе со своими защитниками, но суд отказал ему в этом ходатайстве.

Для общения с защитниками у подсудимых есть щель [шириной] три сантиметра, — пишет Чиков.

Правозащитник добавил, что заседания будет вести судья Кисловодского городского суда Ставропольского края, однако в самом Кисловодске зала для такого процесса не оказалось, поэтому он будет проходить на выезде в Ессентуках.

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Ранее суды удовлетворили ходатайства Генпрокуратуры о рассмотрении этого и других дел о протестах в Ингушетии не в самой республике, а в соседнем регионе, поскольку благодаря родственным связям семьи обвиняемых якобы могут повлиять на исход процесса. Позиция суда вызвала недовольство защиты, посчитавшей , что таким образом центральная власть «демонстрирует отношение к населению Республики Ингушетия как к туземцам». Адвокаты «ингушской семёрки» обжаловали решение, однако 29 октября Верховный суд оставил его в силе.

Как сообщил NEWS.ru адвокат Калой Ахильгов, Ставропольский край выбран судом в качестве места проведения процесса «на основании всего лишь одной справки ФСБ». В этом документе говорится, что фигуранты якобы имеют обширное влияние на суды в Ингушетии. Таким образом, полагает защитник, власти «расписались в том, что наше правосудие, по крайней мере в Ингушетии, не может себя обезопасить и обеспечить нормальный процесс без влияния подсудимых».

Позиция защиты относительно обвинения одна и единственная — наши подзащитные невиновны, и мы планируем это дальше доказывать. Что касается «аквариума», то мы исходим из Европейской конвенции и решения ЕСПЧ, который считает, что это унижающие честь и достоинство условия. Но суд сослался на то, что в нашем законодательстве не предусмотрен такой вариант, чтобы человек находился вне изоляционной комнаты зала суда, поэтому отказал в ходатайстве. И ещё важно, что прокурор хотел сделать процесс закрытым, но судья ему в этом отказал, сославшись на отсутствие необходимости. Я думаю, процесс хотели сделать закрытым, чтобы народ и СМИ не слышали весь этот бред. Калой Ахильгов адвокат Kaloy.ru адвокат Kaloy.ru

Другой адвокат Джабраил Куриев сообщил , что на судебное заседание прибыли родственники фигурантов, а также «солидная группа поддержки» из Ингушетии, большинство из них находились не в зале суда. Следующее заседание должно состояться 1 декабря, на нём планируют начать допрос свидетелей, которых, согласно материалам дела, около 150 человек.

Ещё один адвокат «ингушской семёрки» Магомед Беков отметил, что защите удалось добиться «истребования доказательств и экспертиз о том, что никаких призывов к насилию на митинге не было, как и умысла причинять боль представителям власти». Он подчеркнул, что «следствие пыталось эти документы как бы скрыть».

Капля надежды

Как сообщил NEWS.ru сын фигуранта дела Ахмеда Барахоева Илез, ранее суды демонстрировали свою лояльность стороне обвинения.

Я полтора года присутствовал на процессах, наблюдал как простой житель и видел, что доводы адвокатов не принимались. Также я видел, как прокуроры менялись на каждом процессе, как они могли подать любое ходатайство, что тут же принималось, вопреки доказательствам и ссылкам на законы. Какие-то справки из ФСБ были превыше всего. Я увидел слишком много несправедливости по отношению к нашим заключённым, — рассказал Илез Барахоев.

По его словам, у родственников подсудимых «во время каждого процесса есть капля надежды», однако лично он «перестал надеяться, что судья корректный и понимающий», и у всех «осталась одна надежда — на милость Всевышнего».

Незадолго до начала процесса около 60 имамов и старейшин Ингушетии призвали президента Владимира Путина принять меры для освобождения фигурантов этого дела «в целях сохранения мира и стабильности» в республике, а также «межнационального и межрелигиозного согласия в обществе». Остановить преследование активистов призывал главу государства и Совет тейпов Ингушетии.

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Уличные выступления жителей республики начались осенью 2018 года после того, как руководители Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение, согласно которому около 10% территории Ингушетии было передано соседнему региону. Продолжились протесты 26–27 марта 2019 года, когда между митингующими и силовиками произошли столкновения. Всего за участие в протестах задержаны 46 человек, большинство из которых уже получили реальные сроки за «массовые беспорядки», а также насилие против полиции и ОМОНа. Кроме того, в июле 2019 года суд в Ингушетии арестовал местного журналиста Рашида Майсигова, освещавшего протесты. Силовики нашли у него дома пакет с героином, а до этого он получал от неизвестных лиц угрозы, связанные с профессиональной деятельностью. Позднее суд неоднократно продлевал ему содержание в СИЗО, а в ноябре 2019-го изменил меру пресечения на домашний арест. В феврале этого года Майсигов стал фигурантом дела о призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 280.1 УК), а в сентябре на три года отправился за решётку.

Как писал NEWS.ru со ссылкой на правозащитника Павла Чикова, ФСБ якобы имела отношение к отключениям мобильного Интернета в республике, которые совпадали по времени с протестами. Недавно ингушский активист Мурад Хазбиев направил в ЕСПЧ первую жалобу о блокировке сетей 3G и 4G осенью 2018 года и в марте 2019-го.

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.