Интернет-шатдаун в Ингушетии обжалуют в ЕСПЧ

Ингушский активист Мурад Хазбиев направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую жалобу о блокировке мобильного интернета в республике. Речь идёт об отключениях сетей 3G и 4G осенью 2018 года и в марте 2019-го во время протестных акций против передачи Чечне части ингушской территории. Подробности — в материале NEWS.ru.

Прежде чем обратиться в ЕСПЧ, Мурад Хазбиев прошёл все судебные инстанции в России, пытаясь признать незаконным шатдаун во время митингов — от районного суда в Ингушетии до Верховного суда. На каждом этапе обжалования ему было отказано в удовлетворении иска.

Первое исковое заявление было подано в Магасский районный суд Республики Ингушетии 21 марта 2019 года — ответчиком выступали ФСБ и МВД. Поводом стала информация в СМИ о том, что операторы связи намеренно отключали мобильный интернет на основании «мотивированного решения», которое направили им правоохранительные органы. Ранее операторы «большой тройки» объясняли повсеместную блокировку Сети техническими проблемами. Роскомнадзор заявлял, что не собирается наказывать операторов, так как подобные отключения допускаются статьёй 64 закона «О связи». Связь 2G, отметили в ведомстве, была доступна, и у жителей республики была возможность при необходимости обратиться в экстренные службы.

Саид Царнаев/РИА Новости

Хазбиев потребовал от суда признать незаконным то самое «мотивированное решение» правоохранителей. В качестве заинтересованных лиц к рассмотрению дела привлекли Роскомнадзор и компанию «Мегафон».

Неоднократное отключение мобильного интернета на территории всей Республики Ингушетия на основании тайного решения правоохранительных органов, мотивировка которого является неизвестной, представляет собой явное вмешательство в свободу выражения мнения, в то время как у Российской Федерации есть вытекающая из Конституции и международных договоров обязанность содействовать обеспечению доступа к интернету, — говорится в тексте жалобы в Европейский суд (есть в распоряжении NEWS.ru).

Кроме того, автор жалобы указывает на то, что доступ в Сеть был заблокирован ингушскими властями намеренно, чтобы не допустить распространения информации и обмена мнений по поводу территориального спора между Ингушетией и Чечнёй.

При этом не было никакой возможности поделиться мнением, высказать его публично в социальных сетях, поскольку заявитель испытывал ограничения при общении по мобильному интернету, — сказано в документе.

Во время заседания суда стало известно, что решение о блокировке мобильного интернета принял начальник регионального управления ФСБ. Представители ведомства предоставили суду письма с требованием отключить доступ к Сети, которые были направлены в «Мегафон». Свои действия УФСБ мотивировало «проверкой информации о возможной угрозе совершения диверсионно-террористических актов».

В итоге Магасский районный суд отказал в удовлетворении иска, объяснив это решение тем, что при возникновении угрозы жизни и здоровью людей или безопасности государства услуги связи должны быть прерваны. По мнению суда, УФСБ не без оснований направило требование об отключении интернета в момент оперативно-розыскных мероприятий, так как была угроза терактов. Хазбиев пытался оспорить это решение в трёх вышестоящих инстанциях — Верховном суде Ингушетии, Пятом кассационном суде и Верховном суде России. Все они отказали активисту в удовлетворении иска.

Саид Царнаев/РИА Новости

Хазбиев указывает в своей жалобе в ЕСПЧ, что ему, по сути, было отказано в эффективном средстве правовой защиты, таким образом, была нарушена 13-я статья Конвенции о защите прав человека. Кроме того, по мнению активиста, мобильный интернет во время проведения акций протеста в Ингушетии власти отключали намеренно, чтобы помешать распространению информации о происходящем в регионе. Следовательно, блокировка доступа к Сети была политически обусловлена, что нарушает статью 18 Конвенции.

Руководитель «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале обращает внимание на ежегодный доклад комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. В частности, в документе она рекомендует отказаться от блокировки доступа к Сети во время проведения протестных мероприятий.

Не прибегать к перебоям и отключениям в работе интернета или телекоммуникационных сетей в любое время и особенно во время собраний, в том числе в предвыборный период и во время беспорядков, — говорится в докладе.

В 2018 году Ингушетия и Чечня заключили соглашение об административной границе между республиками, согласно которому Чечне переходило 17 тысяч га земель. Позже это соглашение утвердил Конституционный суд. Это решение вызвало недовольство у жителей Ингушетии. С октября 2018-го по март 2019 года в республике проходили митинги, наиболее многочисленные собирали по 60 тысяч человек. Стражи порядка жёстко разгоняли акции протеста, некоторые участники стали фигурантами уголовных дел о применении насилия по отношению к представителю власти, об экстремизме и о массовых беспорядках.