В России, как и во всем мире, бушует эпидемия коронавируса COVID-19. В апреле в нашей стране стали действовать различные ограничительные меры: запреты на собрания на улице, переход на дистанционное обучение в школах, закрытие ряда сервисов и другое. Эти меры призваны сократить нагрузку на медицинскую инфраструктуру, замедлив распространение вируса из Китая. Однако у этих мер есть противники, и в последнее время они стали заявлять о себе все громче. NEWS.ru решил разобраться в логике наиболее ярких представителей «ковид-диссидентов».

Учёные

Еще до того, как ограничительные меры по коронавирусу ввели в России значительное число медицинских и научных экспертов, выступая на федеральных каналах, говорили о том, что нашей стране не стоит опасаться повторения ситуации Италии, Испании и других стран, по которым особенно сильно ударил коронавирус, а также о том, что эта болезнь не так опасна, как о ней пишут в прессе. К таким людям относится, в частности, популярный «теледоктор» Александр Мясников, о котором мы уже писали. Впрочем, Мясников, как и многие другие эксперты, резко поменял своё мнение. Это совпало с изменением политики правительства России в пользу более жестких мер. Сейчас, разумеется, такие заявления выглядят абсурдными, даже на фоне официальной статистики заразившихся коронавирусом (Александр Мясников, например, публично признал свою ошибку).

Однако свое мнение изменили не все. Один из таких — доктор Игорь Гундаров. Согласно его страничке в Википедии, он — специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, доктор философии и медицины. Гундаров утверждает, в частности, что это политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза.

Согласно теории доктора, активная борьба с гриппом и другими вирусами в прошлом, как бы вытолкнула их, и на освободившееся место пришёл коронавирус. Относится к нему, соответственно, нужно также.

То, что происходит, такого раньше никогда не было. Значит и опасность не такая высокая? Начинаем смотреть и видим, что коронавирус достаточно средний в плане летальности. Он не такой опасный в плане летальности [как предыдущие вирусы]. Мне непонятно откуда паника, раньше такой никогда не было, — говорил Гундаров.

Мнение о невысокой летальности COVID-19 и то, что она якобы не превышает сезонный грипп, появилось в начале пандемии и до сих пор популярно, несмотря на огромное количество данных, указывающих на обратное. Смертность отличается от страны к стране, но во всех случаях она значительно выше, чем при гриппе. Например, в США от COVID-19 умерло 65 тысяч человек . От гриппа в прошлом году в Америке скончалось 62 тысячи (максимальная оценка из известных). При этом на это потребовалось 7 месяцев, а коронавирусу в этом году всего три — 331 против 739 смерти в день. Это при том, что в случае гриппа, ограничительные меры в 2019 не вводились.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Добавим, ранее работы Гундарова по демографии подвергались критике со стороны его коллег. В частности, его обвиняли в том, что на его научные взгляды «влияет его религиозность», за «следование политической моде», а также за игнорирование достижений социологии и за заявления — не «имеющие опоры на научные источники и основанные на ложных аргументах».

Журналисты

Юлия Латынина на страницах «Новой Газеты» два своих последних текста посвятила коронавирусу. В одном она ругает, в частности, других журналистов, которые якобы «не дают» даже обсудить возможность лечить людей от коронавируса, и дать им возможность выходить на работу, после того, как они переболели. Во втором тексте Латынина говорит о том, что вакцина от коронавируса уже давно существует .

Как бы вы отреагировали, если бы узнали, что вакцина от коронавируса уже существует? Что ей больше 60 лет, она стоит 10 центов, принимается орально (глотаете одну капельку — и всё), практически не имеет побочных эффектов, и что ею привиты миллиарды человек во всем мире? Между тем, все это, вероятно, правда. Речь идет о «живой» полиомиелитной вакцине. Но с одной существенной оговоркой: эта вакцина не даёт 100% иммунитета против COVID и не даёт его навсегда. Она просто повышает естественный иммунитет организма на несколько недель, радикально снижая вероятность заражения, — утверждает Латынина

Юлия Латынина (архивное фото) Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Далее журналистка рассказывает об опыте применения вакцины в СССР. Однако данных, подтверждающих ее слова об эффективности борьбы против COVID-19, она не приводит.

Режиссёр

Много внимания на себя обратил и Никита Михалков, с последним выпуском своей авторской передачи «Бесогон ТВ». Разобраться в проблеме, которая, судя по всему, по-настоящему серьезно затронула выдающегося кинодеятеля, не просто. В одну почти часовую передачу он вместил: основателя Microsoft Билла Гейтса, «Ельцин-центр», дистанционное обучение, ближайших соратников Гитлера — Генриха Гиммлера и Мартина Бормана и многое другое. Тем не менее (заранее извиняясь пред великим режиссёром, если что-то напутали) можно утрированно представить ход рассуждений Михалкова так: карантином из-за пандемии COVID-19 могут воспользоваться сильные мира сего из числа либерального финансового капитала. Эти люди хотят сократить население Земли, так как слишком много потребляющих кислород и другие ресурсы. Оставшиеся люди будут управляться с помощью технических средств — чипов, которые разрабатывает, в частности, Билл Гейтс. В рамках нынешнего карантина, людей якобы уже приучают к «электронному подчинению».

Человек, оставаясь дома, получает информацию и окно в жизнь через окно телевизора и компьютер. Он постепенно начинает привыкать к тому, что это его единственные источники общения. Через это обучение. Люди этим занимаются, потому что вынуждены, но если это превратиться в принцип...Человек теряет теплоту другого человека. Он меняется внутри. Приученный к такой жизни, он будет бояться выходить на улицу. Он этой жизни не знает, — говорил Михалков в своей передаче.

Уменьшенное, прочипированное, приученное к электронному образованию из-за карантина пассивное население будет управляться в угоду финансовой элите. Чтобы доказать, что в этом страхе нет ничего нерационального, Михалков приводит высказывания упомянутых выше деятелей Третьего Рейха о славянах, которых нацисты хотели обучать только простейшей арифметике, чтобы они были идеальными слугами. Никита Михалков напрямую не говорит, что глава Сбербанка Герман Греф относится к враждебной финансовой элите, но недвусмысленно намекает на это. Михалков приводит фрагмент выступление Грефа на международном экономическом форуме в Петербурге в 2012 году, в котором банкир говорит о том, что «управлять и манипулировать» самодостаточными людьми будет сложно. Именно после этого режиссёр вспоминает нацистов. Грефу также в вину вменяется то, что он не хочет открыть отделение Сбербанка в Крыму из-за страха попасть под санкции.

Никита Михалков Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Никита Сергеевич в конце фильма призывает задуматься над его содержанием, а также видит спасение в величии русского народа, который способен справится с угрозой. А вот телеканал «Россия», который ретранслирует выпуски «Бесогон ТВ», справиться не смог. После показа в пятницу, ВГТРК сняло с эфира выпуск, который должны были показывать все выходные. Михалков рассказал , что ему объяснили снятие с эфира техническими причинами, но режиссёр подобные оправдания отверг, сказав, что воспринимает это — как акт цензуры.

Наша передача — принуждение к правде ненасильственными методами. Если мы попадаем в ситуацию, когда нашу передачу снимают с эфира, значит есть неприкосновенные, и значит эта правда не нужна, — с сожалением заявил режиссёр.

Михалков сказал также, что не знает, какая теперь будет судьба у этой передачи и будет ли она выходить на ВГТРК.

Гордон и Ко

На режиссёра явно повлияла другой ковид-диссидент — директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова. Он даже включил её интервью в свой фильм. В целом позиция Четвериковой — это просто более расширенная версия теории о чипизации и финансовой элите. Директор Центра геополитики также видит большую угрозу в Германе Грефе и проекте «Цифровая школа», который должен внедрить современные технологии в обучение детей.

Проект «Цифровая школа» следует рассматривать как диверсию против российского образования и преступление против наших детей. Это антинациональный проект, направленный против интересов общества, реализация которого категорически недопустима, — говорит Четверикова.

Катерина Гордон katyagordon/instagram.com

Интересно, что Греф не даёт покоя и ведущей Катерине Гордон. Используя очень похожую на Четверикову аргументацию, телеведущая выпустила ролик , в котором достаточно эмоционально обвинила главу Сбербанка в намерении решать судьбу всего российского образования.

Это тот человек, который говорит о том, главная суть изменения образования должна заключаться в том, чтобы мы от знаний переходили к навыкам. Который публично на мировых конгрессах позволяет себе высказываться о том, что толпе не нужно давать много знаний. Который, мне кажется, последователь евгеники и довольно резких направлений... и мне очень странно, что именно этот человек решает, какое образование нужно давать моему ребенку, — говорит Гордон.

Осетия

NEWS.ru уже писал о ковид-диссидентах из Северной Осетии. В частности, о Вадиме Чельдиеве — оперном певце и последователе движения, которое считает выдумкой пандемию COVID-19. В частности, он призвал выйти на народный сход против мер, предпринимаемых государством для борьбы с вирусом. Народный сход, в итоге состоялся и даже привёл к столкновениям с полицией. Чельдиев также — убеждённый сторонник версии, что борьба с коронавирусом — это «паника», цель которой — чипизация. Под его ли влиянием или чьим-то другим, но в Осетии рядом с селением Ногир неизвестные сожгли антенну связи МТС.

pixabay.com

Глава республики Вячеслав Битаров (один из врагов Чельдиева) на пресс-конференции, что ряд жителей Северной Осетии верят, что коронавирус выдуман для того, чтобы загнать людей в резервации, «поставить антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и чипировать».

Добавим, фейк о том, что из-за 5G появляется коронавирус, разошёлся по всему миру, а не только по Осетии. Уничтожение вышек сотовой связи (которые не имеют отношения к 5G) также было зафиксировано в нескольких странах. Судя по всему, причина возникновения данных слухов в том, что лидером в технологии и основным поставщиком 5G интернета является китайская компания Huawei.