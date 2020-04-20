Популярный «теледоктор», кардиолог Александр Мясников 15 апреля стал представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Фигура эта неоднозначная. Официально Мясников является главным врачом Городской клинической больницы № 71 им. М. Е. Жадкевича. При этом существует как минимум два медицинских учреждения, которые активно пользуются его именем в рекламных целях. Одно из которых — клиника его имени, другое — бывший американский медицинский центр, продолжающий принимать больных во время пандемии. Подробнее о новом уполномоченном по коронавирусу — в материале NEWS.ru.

Доктор Мясников получил широкую известность благодаря участию в телепрограмме о здоровье «О самом главном» на «России 1». В марте кардиолог начал вести посвящённую COVID-19 программу «Спасибо, доктор» на YouTube-канале ведущего Владимира Соловьёва. Назначение Мясникова на должность представителя Информационного центра вызвало много вопросов с учётом того, что долгое время он говорил об опасности болезни как о незначительной и преувеличенной и о том, что коронавирус не вреднее гриппа. Позже он признал свою ошибку.

Был уверен, что 90 процентов за то, что взрывного распространения не будет. К сожалению, я ошибся. Ошибся, кстати, не только я: практически везде санитарные кордоны стали возводить с той или иной степенью опоздания, — заявил доктор.

Помимо этого он говорил, что люди могут не заболеть вирусом благодаря «вере в себя», о верных в 98% случаях результатах тестов на коронавирус в России, что значительно ниже данных экспертов . После критичных публикаций в СМИ доктор отверг претензии, назвав себя «человеком с собственным мнением».

Скандальную известность в оппозиционных кругах он приобрёл после того, как летом 2019 года в Городскую клиническую больницу № 71 после задержания привезли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, чтобы провести медицинское освидетельствование. Напомним, против него пытались сфабриковать уголовное дело о хранении наркотиков. В ГКБ № 71 журналист был доставлен после того, как обвинил полицейских в избиении. Мясников написал в соцсети, что Голунов — «никому не нужный, маленький человек». Он также раскрыл медицинские данные о журналисте, сказав, что он не привит и что у него обнаружили ссадины.

Как уже говорилось выше, Мясников является главным врачом ГКБ № 71. Однако существует ещё и «Клиника доктора Мясникова» — частное медицинское учреждение на улице Правды в Москве. Помимо названия клиника использует фотографии врача в соцсетях и рекламирует его книги на сайте. На том же сайте вместо традиционного приветственного слова главного врача (информации о котором нет) — фраза Мясникова, который указан как «основатель». При этом, как выяснил NEWS.ru, сопоставив информацию на сайтах обоих учреждений, в частной клинике работают подчинённые того же Мясникова из бюджетного учреждения ГКБ № 71, вроде А. В. Островского и А. Л. Хухрева. Согласно list-org.com, представитель Инфоцентра является совладельцем ООО «Диагностика доктора Мясникова» с долей в 25%. Финансовые показатели учреждения не опубликованы.

vk.com/drmyasnikov

Врач в беседе с NEWS.ru заявил, что не возглавляет никакие учреждения, кроме городской больницы № 71.

Я основал больницу Александра Мясникова, но не имею сейчас к ней никакого отношения. Да, там работают мои друзья и ученики. Они используют мой образ — и слава богу, мне даже приятно. Александр Мясников главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича

Представитель Информационного центра добавил, что врачи, работающие в его бюджетном учреждении, имеют право заниматься в свободное время чем хотят.

В настоящее время «Клиника доктора Мясникова» не принимает пациентов из-за условий московского карантина, чего нельзя сказать о IMC или Интермедцентре. Известном также как «Американская клиника в Москве» — так её назвал Мясников при учреждении в 2002 году. Как и в случае с «Клиникой доктора Мясникова», медийность теледоктора эксплуатируется этой организацией сполна. На сайте клиники указано, что тот её основатель, однако в числе совладельцев не значится. По данным бухгалтерской отчётности, ООО «Международный госпитальный медицинский центр «Интермедцентр» в 2018 году получило выручку более 136 млн рублей и 41 млн чистой прибыли.

Сам Мясников в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что он сейчас не имеет отношения к Интермедцентру. Комментируя тот факт, что эта частная клиника продолжает работу во время карантина, он «как врач» поделился мнением, что приостановка работы нежелательна даже сейчас.

Люди всё равно болеют, и с коронавирусом, и без него. Если у них болит живот, или гипертония, или ещё что, им нужно куда-то обратиться. ГКБ 71 переоборудована под приём больных с коронавирусом, и там принимать больных нельзя, потому что там — вирус, но это же не значит, что с остальными так же, — сказал Мясников.

У позвонившего в Интермедцентр корреспондента девушка на другом конце провода поинтересовалась, «не было ли опасных контактов», и, получив отрицательный ответ, предложила несколько дат на приём к врачу на текущей неделе. Как следует из информации на интернет-сайте учреждения, в нём также работают несколько специалистов из «Клиники доктора Мясникова».