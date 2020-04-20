Популярный «теледоктор», кардиолог Александр Мясников 15 апреля стал представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Фигура эта неоднозначная. Официально Мясников является главным врачом Городской клинической больницы № 71 им. М. Е. Жадкевича. При этом существует как минимум два медицинских учреждения, которые активно пользуются его именем в рекламных целях. Одно из которых — клиника его имени, другое — бывший американский медицинский центр, продолжающий принимать больных во время пандемии. Подробнее о новом уполномоченном по коронавирусу — в материале NEWS.ru.
Доктор Мясников получил широкую известность благодаря участию в телепрограмме о здоровье «О самом главном» на «России 1». В марте кардиолог начал вести посвящённую COVID-19 программу «Спасибо, доктор» на YouTube-канале ведущего Владимира Соловьёва. Назначение Мясникова на должность представителя Информационного центра вызвало много вопросов с учётом того, что долгое время он говорил об опасности болезни как о незначительной и преувеличенной и о том, что коронавирус не вреднее гриппа. Позже он
Был уверен, что 90 процентов за то, что взрывного распространения не будет. К сожалению, я ошибся. Ошибся, кстати, не только я: практически везде санитарные кордоны стали возводить с той или иной степенью опоздания, — заявил доктор.
Помимо этого он говорил, что люди могут не заболеть вирусом благодаря «вере в себя», о верных в 98% случаях результатах тестов на коронавирус в России, что значительно ниже данных
Скандальную известность в оппозиционных кругах он приобрёл после того, как летом 2019 года в Городскую клиническую больницу № 71 после задержания привезли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, чтобы провести медицинское освидетельствование. Напомним, против него пытались сфабриковать уголовное дело о хранении наркотиков. В ГКБ № 71 журналист был доставлен после того, как обвинил полицейских в избиении. Мясников написал в соцсети, что Голунов — «никому не нужный, маленький человек». Он также раскрыл медицинские данные о журналисте, сказав, что он не привит и что у него обнаружили ссадины.
Как уже говорилось выше, Мясников является главным врачом ГКБ № 71. Однако
Врач в беседе с NEWS.ru заявил, что не возглавляет никакие учреждения, кроме городской больницы № 71.
Я основал больницу Александра Мясникова, но не имею сейчас к ней никакого отношения. Да, там работают мои друзья и ученики. Они используют мой образ — и слава богу, мне даже приятно.
Представитель Информационного центра добавил, что врачи, работающие в его бюджетном учреждении, имеют право заниматься в свободное время чем хотят.
В настоящее время «Клиника доктора Мясникова» не принимает пациентов из-за условий московского карантина, чего нельзя сказать о
Сам Мясников в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что он сейчас не имеет отношения к Интермедцентру. Комментируя тот факт, что эта частная клиника продолжает работу во время карантина, он «как врач» поделился мнением, что приостановка работы нежелательна даже сейчас.
Люди всё равно болеют, и с коронавирусом, и без него. Если у них болит живот, или гипертония, или ещё что, им нужно куда-то обратиться. ГКБ 71 переоборудована под приём больных с коронавирусом, и там принимать больных нельзя, потому что там — вирус, но это же не значит, что с остальными так же, — сказал Мясников.
У позвонившего в Интермедцентр корреспондента девушка на другом конце провода поинтересовалась, «не было ли опасных контактов», и, получив отрицательный ответ, предложила несколько дат на приём к врачу на текущей неделе. Как следует из информации на интернет-сайте учреждения, в нём также работают несколько специалистов из «Клиники доктора Мясникова».
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