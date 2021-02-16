Цена протеста: как россиян отчисляют и увольняют за участие в митингах

Акции протеста 23 и 31 января, а также 2 февраля сопровождались многочисленными предупреждениями госорганов о недопустимости призывать на них несовершеннолетних и участия в таких мероприятиях в принципе. К предписаниям прокуратуры подключился Роскомнадзор, который рассылал соцсетям письма с требованием удалить публикации, информирующие о предстоящих митингах. Всевозможные предостережения стали выносить администрации вузов, а позже некоторые и вовсе начали угрожать участникам акций отчиcлениями. NEWS.ru рассказывает истории тех, кому протестный митинг вышел боком, и разбирается, насколько это законно.

«Неэтичные» протесты

Правозащитный проект «Апология протеста» рассказал об изменениях внутренних правил в Самарском политехе. 29 января 2021 года, накануне второй акции в поддержку Алексея Навального, в «Кодекс этики служебного поведения работников и учащихся» вуз внёс изменения. Раздел «Этика поведения работников и обучающихся университета» дополнился пунктами с требованиями к студентам и сотрудникам: теперь им следует перестать ходить на несогласованные акции, а также распространять информацию, которая «направлена против государства» и «наносит ущерб государственному строю, порочит образ гражданина РФ». Санкции за несоблюдение кодекса администрация университета, согласно документу, предлагает разнообразные: от общественного порицания до дисциплинарной ответственности в виде отчисления или увольнения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Самарского государственного технического университета на запрос NEWS.ru об обновлённом этическом кодексе ответила следующее: правовое управление Самарского политеха пообещало не увольнять и не отчислять за участие в запрещённых чиновниками митингах. Однако за нарушение кодекса этики могут привлечь к другим дисциплинарным мерам: общественное порицание, а также обсуждение поведения сходившего на митинг на комиссии по этике.

Основная задача, которую мы ставили перед собой, профилактическая и направлена на то, чтобы и работники нашего университета, и обучающиеся осознали всю степень ответственности за действия, противоречащие действующему законодательству РФ, а именно за участие в несанкционированных митингах, за которое предусмотрена административная ответственность. Мы дорожим нашими преподавателями и обучающимися и призываем их соблюдать этические нормы нашего университета, которые закреплены в кодексе. Наш кодекс предусматривает увольнение работников или отчисление обучающихся только по основаниям, указанным в Трудовом кодексе РФ и федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Астраханский государственный университет, в свою очередь, не просто обновил внутренние правила, а стал действовать радикально: троих студентов вуза отчислили якобы за привлечение к административной ответственности. NEWS.ru пообщался с Верой Иноземцевой — одной из отчисленных студенток магистратуры.

23 января Вера отправилась на акцию в поддержку Алексея Навального в Астрахани. Девушка говорит, что пошла туда, чтобы оказать правозащитную помощь гражданам в случае задержаний. Также в силу своего учебного направления — Вера училась на политолога — она не могла пройти мимо таких событий. Когда после окончания митинга студентка пошла домой, её схватили недалеко от места жительства. Вера говорит, что «это были люди, похожие на полицию, но они не представились». На неё составили протокол за нарушение порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Позже, 27 января, состоялся суд, девушке назначили штраф: это решение она уже обжаловала. 29 января студентку пригласили на встречу с представителями университета. По её словам, они акцентировали внимание на том, что знают, какое решение вынес суд.

У нас состоялась встреча с представителями университета, на котором они сказали, что у них есть решение суда. В общем-то, это никакой тайной не является, публичный документ. На его основании они, возможно, меня когда-то отчислят, но прямо сейчас никто отчислять не собирался, — сказала Иноземцева.

Дальше события начали развиваться очень странно. Несмотря на то что представители университета заверили девушку, что её не собираются отчислять, в тот же день примерно в 23:00 знакомые Веры стали скидывать фото с приказом из «ВКонтакте» об отчислении её и ещё двоих студентов АГУ.

29 января в сообществе «Прямая линия с ректором АГУ» ректор вуза Константин Маркелов опубликовал обращение. В нём он написал, что «с болью в сердце» был вынужден распрощаться с тремя студентами, участвовавшими в акции 23 января.

Я прекрасно понимаю, что молодость — это максимализм, резкость и где-то даже радикальность суждений, горячность и та пора, на которую приходится, пожалуй, самое большое количество ошибок. О некоторых вы будете вспоминать с улыбкой, о некоторых жалеть, о каких-то думать со стыдом. Давайте вместе постараемся минимизировать потери, которые могут произойти. Подумайте сто раз, когда вас зовут принять участие в несанкционированных митингах, шествиях или совершить ещё какие-то противоправные действия. В толпе могут быть провокаторы, и последствия могут быть очень печальными. Выражать своё мнение можно и даже нужно разными способами, но хочу подчеркнуть, что они должны быть исключительно законными, — написал он.

Пост ректора вызвал большой резонанс: он набрал 647 перепостов и несколько десятков комментариев. Отреагировал на публикацию и блогер Илья Варламов: выяснилось, что Вера — глава астраханского отделения основанных им «Городских проектов». Урбанист призвал Маркелова прекратить «использовать свою власть для политических репрессий», отменить незаконный приказ в ближайшее время и восстановить студентов в университете. Варламов также пригрозил ректору, что если этого не будет сделано, то он использует «все доступные юридические и медийные механизмы, чтобы помочь отчисленным студентам».

По словам Веры, в самом приказе сказано, что студентка отчислена за нарушение правил внутреннего распорядка, однако в документе не говорится, какой конкретно пункт правил она нарушила.

Мы не нашли ни в уставе, ни в правилах университета, что можно отчислять за административное правонарушение. На встрече они мне не говорили, что будут отчислять, сказали, что в будущем такое возможно. На что я им тогда сказала, что у них нет такого права, потому что нигде не сказано, что за административные правонарушения можно отчислять, — говорит Иноземцева.

Сдаваться она не собирается — девушка уже оспорила своё отчисление, подав в суд гражданский иск к вузу. С этим ей помогает юрист «Городских проектов». Дата рассмотрения ещё не назначена, но заявление суд принял.

Иск к вузу также подал второй отчисленный студент — Александр Мочалов. Ещё одна исключённая из АГУ девушка пока не хочет давать комментарии и не обжаловала приказ ректора. Пресс-служба университета не ответила на запрос NEWS.ru на момент публикации текста.

Скандал, связанный с участием в оппозиционных митингах, не обошёл стороной и Высшую школу экономики. Так, университет расторг договор с приглашённой преподавательницей Анной Велликок. Она сотрудничала с ВШЭ на основе гражданско-правового договора, и он был расторгнут после того, как Анну арестовали на 14 суток по статье 20.2 КоАП. Причиной ареста, как и в случае с главредом «Медиазоны» Сергеем Смирновым, стал репост твита другого пользователя с упоминанием запланированной акции 23 января. Пресс-служба ВШЭ в ответ на запрос NEWS.ru сослалась на обращение ректора Ярослава Кузьминова. В нём он заявляет, что «настоящий университет не должен становиться площадкой для политической борьбы», добавляя, что это является «залогом академической свободы».

Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или, как минимум, её расколоть. «Ты за преступную власть или за прекрасную Россию будущего?» — вопрошают сетевые активисты. «Доколе Вышка будет поддерживать пятую колонну?» — слышим мы в эфире консервативных медиа. Отвечу. Мы за науку и за образование. В этом состоит наш вклад в Россию. Мы для этого объединились в университет, — написал Кузьминов.

В пресс-службе ВШЭ подтвердили, что университет прекратил сотрудничество с Велликок, а также пояснили, что договор был заключён для чтения короткого курса длительностью в один модуль. Услуга должна была оказываться в строго фиксированном объёме в оговорённое время.

Административный арест сроком на 14 суток не позволил преподавателю провести эти семинары, а перенос курса был невозможен в силу интенсивности учебного плана. В связи с тем, что договор фактически не мог быть исполнен со стороны приглашённого преподавателя, университет был вынужден расторгнуть его как заведомо неисполнимый со стороны исполнителя, — сообщили в пресс-службе вуза.

Призыв на митинг с закрытой страницы

Административный ресурс за участие в несогласованных акциях используется чаще всего в отношении студентов, однако иногда случаются истории и с работающими людьми. Это, например, случай преподавателя новосибирского колледжа Алексея Алексеева. По его словам, у него давно были натянутые отношения с администрацией учреждения — руководство придумывало различные поводы, чтобы уволить преподавателя, однако сделать это получилось только после того, как тот поучаствовал в митинге 23 января, а после написал пост о своих планах на своей странице во «ВКонтакте».

Алексей Алексеев/Соцсети

По его словам, официальной причины увольнения он не знает до сих пор. В трудовой книжке написано «уволен в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей». Алексей говорит, что администрация колледжа нарочно сфабриковала четыре взыскания. В вину ему ставили задержку на работе до 21:00, нарушение техники безопасности во время проведения кружка по электротехнике, заполнение журнала посещаемости не по ГОСТу. Также Алексееву выписали взыскание за то, что он не предупредил о смене фамилии. Примечательно, что в июне 2020 года прежний директор колледжа Михаил Гутенёв, который вынес преподавателю все эти взыскания, стал фигурантом уголовного дела о получении взятки и был арестован.

Алексей Алексеев

Мужчина утверждает, что руководство колледжа таким образом мстило ему за активность и многочисленные вопросы, в том числе про зарплаты и премии.

Не нравилось то, что во «ВКонтакте» на стене у себя писал. Им не нравилась моя популярность, что студенты были за меня и что я правду говорил, — рассказывает Алексей.

Несправедливое отношение на работе заставило его баллотироваться в депутаты горсовета Новосибирска от своего округа.

23 января преподаватель поучаствовал в митинге в поддержку Алексея Навального, состоявшемся в Новосибирске, как и во многих других городах. Акция прошла мирно, а сам он, по собственным словам, «был больше наблюдателем». За два дня до мероприятия он написал пост со словами о том, что «все встретимся на митинге» и что это хороший повод увидеться.

Позже мужчиной заинтересовалась полиция. Ему вменяли вовлечение несовершеннолетних в несогласованную акцию: аккаунт в соцсети у преподавателя закрытый, однако в друзьях у него есть один из студентов, а значит, он мог видеть пост. Алексеев считает данную публикацию формальным поводом для увольнения.

Алексей Алексеев

Искали повод меня уволить, потому что я про деньги спрашивал. И использовали это как повод. Но я думаю, что всё-таки окончательное решение об увольнении им подсказали «сверху», — уверен он.

Преподаватель говорит, что писал очень много объяснительных — и в полиции, и даже в прокуратуре. Также Алексеев уверяет, что никого не агитировал к участию — хоть студенты и интересовались, пойдёт он на митинг или нет.

Житель Новосибирска будет обжаловать своё увольнение: и в суде, и в комиссии по трудовым спорам. Также он намерен обратиться за помощью к юристам. Так решительно преподаватель настроен, потому что считает, что «на него повесили много того, чего он вообще не делал».

Алексей Алексеев

Проект «Апология протеста» после первых сообщений о политически мотивированных отчислениях и увольнениях начал предлагать юридическую помощь пострадавшим студентам и работникам.

NEWS.ru пообщался с юристом «Апологии» Валерией Аршиновой. Она рассказала, что люди к правозащитникам обращались, но пока их немного, в основном это студенты. Юрист объясняет, что любая претензия со стороны руководства должна быть обоснована: если митинг проводится во внеучебное или внерабочее время, то у руководителей не должно возникать вопросов.

Если это день свободный, то нужно требовать от руководства объяснение — на основании каких локальных актов и законных норм человеку запрещают присутствовать на этом митинге. Любой запрет на выражение мнений, неважно в каком виде, должен рассматриваться в рамках административной ответственности. А изначально угрожать отчислением или увольнением за участие в любом виде акций — санкционированных или несанкционированных — это невозможно и незаконно в рамках трудового права. <...> Если ты участвовал в акции во время учёбы, работы, то это прогул, нарушение трудового распорядка. Но когда у тебя свободный день, ты имеешь право использовать его так, как считаешь нужным. Валерия Аршинова юрист юрист

Также она пояснила, что вносимые изменения во внутренние документы можно обжаловать в прокуратуре или в территориальном Минобразования. Аршинова обращает внимание, что отчисление — «довольно долгая процедура». Для этого собирается дисквалификационная комиссия, которая разбирает обстоятельства случившегося. Она же оценивает, мешало ли участие студента в митинге учебному процессу.

В подготовке материала также участвовали Артём Афонский и Марина Ягодкина.