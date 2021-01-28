Апелляция на арест Навального: онлайн-трансляция

28 января в 14:00 в Мособлсуде проходит заседание по апелляционной жалобе защиты на арест оппозиционного политика Алексея Навального. Последний, напомним, вернулся в Россию 17 января и был задержан спустя несколько минут после приземления самолёта — на паспортном контроле в Шереметьево. До этого, в конце декабря, ФСИН заявила, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше», не отмечаясь в контролирующих органах в течение 2020 года, 11 января в суд поступил иск от ведомства о замене условного срока на реальный. На следующий день прямо в ОВД «Химки» прошло судебное заседание, по итогам которого политика арестовали на 30 суток — до суда о замене условного срока. Адвокаты Навального пытаются обжаловать решение в вышестоящей инстанции. NEWS.ru ведёт онлайн из зала суда.

15:35 Адвокаты Навального заявили, что будут обжаловать сегодняшнее решение в кассационном суде и Европейском суде по правам человека.

15:18 Заседание завершилось.

15:18 Навальный сказал, что ему всё было понятно до начала суда. По его лицу видно, что он недоволен.

15:17 Суд постановил постановление Химкинского городского суда о продлении задержания Навального оставить без изменений. Таким образом, Навального оставили под арестом.

15:16 Судья вернулся в зал суда спустя шесть минут.

15:11 Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.

15:10 Навальный рассказал, что знает о том, насколько популярным стал его последний фильм с расследованием «Дворец для Путина. История самой большой взятки», а также призвал посмотреть фильм про бывшего генерального прокурора Юрия Чайку.

«Хочу выразить огромную поддержку тем, кто выходит на улицы. Они являются последним заслоном от того, чтобы наша страна скатилась в беззаконие. У вас не получится запугать. Нас большинство», — сказал он в последнем слове.

15:06 Адвокат Навального Вадим Кобзев взял слово в репликах.

«Гособвинитель вводит суд в заблуждение. Например, он говорит, что время общения адвокатов с Навальным не было ограничено. На самом деле судья нам дала 50 минут, 30 из которых — на изучение материалов дела, 20 — на конфиденциальное общение с Навальным. Причём общение не было конфиденциальным», — сказал он.

15:04 Прокурор считает, что суд первой инстанции создал все условия для проведения заседания.

14:58 Стороны перешли к прениям. Адвокаты поддерживают доводы апелляционных жалоб, Навальный тоже. Прокурор возражает.

14:56 Судья дал слово самому Навальному.

«Это всё одно сплошное нарушение закона. Ваша честь, вы читали постановление суда? Если да, вы должны были смеяться на весь Мособлсуд, потому что это самый смешной документ на свете.

Мне говорят, что мы сейчас тебя поведём на встречу с адвокатами. Ведут, приводят в какую-то конуру. И нам говорят, что сейчас меня будут судить. Адвокаты тоже были растеряны. Не сомневаюсь, что мой самолёт летел из Внуково в Шереметьево, а для меня уже камеру подготовили здесь.

Ваша честь, вас не смущает, что мы по сути рассматриваем по существу? Что такое задержанный? Почему я нахожусь в СИЗО? В документах, по которым меня задержали, написано: „мера пресечения отсутствует“. Если отсутствует, то почему я который день слышу „держите руки за спиной“? Это демонстративное беззаконие», — сказал политик.

Он поддержал ходатайство своих адвокатов и попросил освободить его.

14:49 «Куда судья уходила в совещательную комнату, нам неизвестно. Вокруг были люди в штатском. В таких условиях обеспечить тайну совещательной комнаты невозможно», — заключила она. Юрист просит отменить постановление о продлении задержания и освободить Навального.

14:46 «Суд использовал материально-технические возможности отдела полиции, судье был предоставлен рабочий кабинет в отделе. О каком справедливом, независимом суде можно тогда говорить?» — продолжает Михайлова.

14:45 «Постановления о назначении заседания не существует. Его до сих нет в материалах дела. Необходимость выездного заседания ничем не обосновывалась. Я уже не говорю о том, что участники заседания были уведомлены о его проведении за минуту до начала. Суд нас не уведомлял, нам сказали об этом сотрудники полиции», — рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова о знаменитом заседании в ОВД «Химки».

14:42 В жалобе также говорится, что начальник ОМВД «Химки» просил заключить Навального под стражу, а не продлевать срок заключения. Таким образом, судья Химкинского суда вышла за рамки своих полномочий.

14:30 Судья зачитывает жалобу адвокатов на решение о продлении срока задержания политика на 30 суток. «Судом допущены существенные нарушения — рассмотрение незаконным составом суда, несоблюдение тайны совещательной комнаты и нарушение права Навального на защиту. Адвокаты обращают внимание, что Навальный лишён свободы в политических целях», — цитирует он.

Также защита указывает, что 23 ноября 2020 во ФСИН поступило уведомление, что 23 сентября 2020 года находился на лечении в Charité, после выписки также проходил лечение.

14:22 Адвокат заявил ходатайство на приобщение копии справки из клиники от ноября 2020 года и требование Симоновского суда о замене условного срока на реальный. Прокурор заявил, что это не имеет отношения к текущему разбирательству, и возразил против приобщения документов, но суд удовлетворил ходатайство.

14:19 Адвокат Навального Вадим Кобзев предоставил суду оригинал справки из немецкой клиники Charité, где Навальный лечился после отравления.

14:16 Перерыв закончился, заседание продолжается.

14:06 Судья предложил Навальному поговорить со своими адвокатами сейчас — трансляцию для журналистов временно отключат, а все участники выйдут из зала суда. Навальный отметил, что у него «тут рядом два сотрудника ФСИН», и спросил, уйдут ли они. Судья ответил, что «желательно, чтобы они ушли». В результате Навальному дали десять минут на общение с защитой. «Так, я вас изгнал», — сказал Навальный сотрудникам ФСИН, которые вышли из комнаты для видеосвязи.

14:01 Навальный обратил внимание суда на то, что с момента задержания у него ни разу не было возможности пообщаться наедине со своими адвокатами.

13:59 Судья Муса Мусаев сказал, что на заседание аккредитовались 160 журналистов из 60 изданий, и спросил у Навального, не против ли он присутствия прессы. Тот ответил, что поддерживает появление журналистов, после чего суд удовлетворил заявки.

13:54 Судебное заседание началось.

13:53 Навального завели в помещение для связи с судом, он подключился к трансляции. Сейчас политик общается с адвокатами, они рассказывают ему о вчерашних обысках у его сторонников. Он в хорошем настроении.

13:40 Десятки журналистов собрались в Московском областном суде. Всех сотрудников СМИ разместили в конференц-зале, куда будет транслироваться заседание. Сам Навальный, судя по всему, будет общаться с судом по видеосвязи из СИЗО.