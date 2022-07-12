На «Госуслугах» заработал сервис купли-продажи автомобилей Минцифры РФ и МВД запустили сервис купли-продажи автомобилей на платформе «Госуслуги»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры и МВД России запустили сервис для автовладельцев на платформе «Госуслуги». Теперь договор купли-продажи машины можно заключить онлайн. При этом у электронного документа будет та же юридическая значимость, что и у бумажного, сообщает Минцифры в Telegram. Ведомство отмечает, что сделку можно будет заключить без очной встречи продавца и покупателя.

Заключение электронного договора является дополнительным сервисом в рамках услуги по государственной регистрации транспортного средства, — говорится в сообщении.

Разработчики поясняют, что процесс заполнения договора займет не более 10 минут. Кроме того, сервис автоматически проверит имеющиеся у автомобиля ограничения, находится ли он в розыске или залоге.

Уточняется, что первым заполнять договор начинает продавец. Автомобиль выбирается из перечня принадлежащих ему транспортных средств. Сведения о машине заполняются автоматически, затем происходит проверка ТС. Следующий этап — подписание документа продавцом и покупателем с помощью приложения «Госключ».

После заключения сделки покупатель должен зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней. Черновик заявления в ГИБДД формируется автоматически с электронным договором во вложении.

Чтобы воспользоваться сервисом, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Кроме того, у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ», сообщает Минцифры.

Ранее стало известно, что в России до конца 2022 года планируется внедрить электронные водительские удостоверения. Проект разрабатывается ГИБДД совместно с Минцифры.