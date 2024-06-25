«Может, это мы плохие парни?»: как на Западе пишут про удар ВСУ по Крыму

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Место обстрела в Севастополе, 23 июня 2024 года

Западные СМИ неохотно освещали удар ВСУ 23 июня американскими ракетами по Севастополю, в то же время их читатели сразу начали задавать острые вопросы. Что СМИ на Западе писали про удар по пляжу в Крыму, какого мнения придерживаются читатели?

Сколько погибших в результате удара ВСУ по Севастополю

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара 23 июня ракетами ATACMS американского производства по пляжу в Крыму погибли четыре человека: двухлетняя местная девочка, восьмилетняя девочка из Магадана, также две местные женщины 34 и 44 лет.

За медицинской помощью обратилось более 150 человек, из них 82 человека были госпитализированы. Развожаев рассказал, что 22 пострадавших были направлены в ведущие медучреждения Москвы. В их числе 12 детей, среди которых двое в крайне тяжелом состоянии.

Власти России обвинили в произошедшем США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил: все удары ATACMS осуществляются по согласованию Вашингтона, и наводят их американские военные советники. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отметил, что не удивлен замалчиванием трагедии в Севастополе западными СМИ: ни в США, ни в ООН не высказали никакой критики в связи с убийством мирных жителей.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Автомобиль после обстрела 23 июня 2024 года в Севастополе

Как СМИ на Западе пишут про удар по Севастополю

В день теракта американская журналистка Джулия Канин с возмущением отметила, что западные СМИ молчат после атаки ВСУ на Севастополь.

«Ни одно американское СМИ об этом не сообщило. Даже Reuters написало: „Россия говорит“. Полная тишина в эфире основных СМИ», — написала она в социальной сети X (бывший Twitter).

Аналогичную позицию заняли американские официальные лица.

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — заявил представитель Пентагона в день атаки.

Только 25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер высказался о теракте: Вашингтон «обсудит это с Киевом».

Тогда же начали высказываться западные СМИ: так, авторы New York Post призвали «не верить слезам Путина из-за Крыма», поскольку «он просто пользуется страхом Байдена перед эскалацией». В статье они утверждают, что «принадлежность ракеты не доказана», «Россия это начала», «сомнительно, что ВСУ будут бить ценными ATACMS по мирным целям», и даже заявляют: «куда вероятнее, что они были убиты ракетой ПВО России», ссылаясь на единственное неверифицированное фото, опубликованное украино-американским активистом Игорем Сушко.

Тот же New York Post объявляет в своей редакционной статье, что «удар по Севастополю — это не начало третьей мировой, а новая игра в „кто первый струсит“ с Джо Байденом».

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Мужчина возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе

Что на Западе пишут про удар по Севастополю

Западные читатели, как New York Post, так и других изданий, резко отреагировали на заявления СМИ.

«Хм. Может, вы ошибаетесь, и это мы тут плохие парни?» — спросил у авторов пользователь justasecond.

«Украина никогда не будет в НАТО. НАТО, может быть, распадется. ЦРУ и MI6 несут больше ответственности за это, чем Россия. Они продолжают кормить военно-промышленный комплекс», — пишет Том Бакстер.

Многим не понравилась бравада, с которой авторы New York Post призывают провоцировать Россию и Путина.

«Впечатляет, как беззаботно Запад готов вляпаться в третью мировую. И СМИ все подают так, будто погибнуть в термоядерном пламени будет хорошо для нас всех», — отмечает Скотт Брюс.

«Мы не „хорошие парни“ в этой ситуации. Хватит притворяться, что в этом конфликте можно победить. Хватит притворяться, что НАТО это начала. Хватит притворяться, что Зеленский хороший парень. Хватит притворяться, что мы можем себе это позволить. Просто хватит. То, что вы пишете, — не „мнение“, это пропаганда», — считает ErrantBelle.

В Великобритании сочли, что агрессивный тон Запада прямо связан с предстоящими выборами.

«Байден ни за что не победит в (честных) выборах, но у него появится шанс [остаться у власти], если до ноября начнется крупномасштабный конфликт до ноября и выборы будут приостановлены или отменены. Но шансы на это тают с каждой неделе», — пишет Хью Вартед из Девона.

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