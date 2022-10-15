Отбившая мужа у Бузовой Костенко произнесла в ГД речь о семейных ценностях Первое Всероссийское собрание социальных блогеров в Госдуме раскритиковали в соцсетях. Зачем депутаты решили наладить диалог с авторами контента?

Фото: nastusha_kostenko/vk.com

Анастасия Костенко

На днях в Госдуме состоялось первое Всероссийское собрание социальных блогеров. Инициатором встречи депутатов с 350 авторами контента из семи регионов России и Белоруссии выступила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член КПРФ Нина Останина. Она подчеркнула, что мероприятие подобного формата проходило в стенах ГД впервые. Одной из главных героинь мероприятия стала соперница Ольги Бузовой — модель Анастасия Костенко, нынешняя жена футболиста Дмитрия Тарасова. Факт встречи парламентариев с членами Союза социальных блогеров вызвал недоумение в соцсетях. С критикой собрания, в частности, выступила певица Ольга Кормухина, по мнению которой не все приглашенные достойны переступать порог здания на Охотном Ряду. О чем шла речь на мероприятии и зачем депутаты решили дружить с блогерами — в репортаже корреспондента NEWS.ru.

Как депутаты хотят сотрудничать с блогерами?

В самом начале встречи Нина Останина обозначила главную цель мероприятия. Она предложила наладить партнерские отношения между властью и блогосферой, отметив, что блогеры стали серьезной силой в современном обществе. Совокупную аудиторию подписчиков присутствовавших в Малом зале ГД авторов контента депутат оценила в 40 млн человек.

Цифра приблизительно равная количеству зрителей федерального канала, — заметила Нина Останина.

По мнению депутата, государство должно уделять больше внимания проблемам простых граждан и это «болезненные вопросы».

Мы (госструктуры. — NEWS.ru) были заняты то санкциями, то спасением банков, а сейчас проходит мобилизация. Но надо подумать и о наших людях. Как защитить детей, семьи? Речь не только о материальной защите, но и о моральной, об информационной, — объяснила парламентарий.

Нина Останина считает, что депутаты и блогеры, которым россияне «транслируют свои проблемы», обязаны «вместе работать на благо общества».

Коллегу поддержал депутат Госдумы, первый зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Он назвал блогеров одной из движущих сил в построении гражданского общества в современной России.

Сегодня, когда наша страна столкнулась с новыми вызовами, блогеры находятся на острие событий. Осуществляете критику власти иногда в целом, иногда конкретных чиновников на местах, занимаетесь социальной работой, — отметил Дмитрий Новиков.

Он уточнил, что с уважением и симпатией относится к тем блогерам, которые «стремятся в самом деле помочь в решении различных проблем, а не хайпануть на этом».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Всероссийское собрание блогеров в Госдуме

Что за Союз социальных блогеров создали в России?

Многие наблюдатели, раскритиковавшие в соцсетях приглашение блогеров на совещание в Госдуму, выражали недоумение составом участников. Однако, по мнению председателя Союза социальных блогеров, звезды шоу «Холостяк» Аллы Лагутиной, всё логично. Она рассказала, что после телепроекта решила заняться политикой, баллотировалась в депутаты Иркутской области и захотела объединить в новой организации блогеров, демонстрирующих «патриотическую позицию, любовь к родине и желание сделать жизнь в нашей стране лучше».

В беседе с NEWS.ru Лагутина объяснила, что после ограничения использования ряда социальных сетей в России весной 2022 года блогеры «чувствовали растерянность».

Все были растеряны, ощущали себя разрозненными. Некоторых блогеров объявили чуть ли не экстремистами. И когда я предложила эту идею (создать Союз социальных блогеров. — NEWS.ru), все очень обрадовались, так как не хватало именно объединения и плеча друга. Теперь, объединившись, почувствовали себя одной командой, — заявила Алла Лагутина.

По ее словам, среди участников собрания в Госдуме не было тех, кто «пилит рекламу или выкладывает фоточки еды и себя любимого».

Наши люди — это те, кто пытается нести доброе и светлое в своих постах и сторис. Была проделана огромная работа по выявлению таких людей и приглашению их влиться в ряды нашего Союза, — рассказала Лагутина.

Как блогер Филиппов прокатился по Тюмени в ванне и решил проблемы жителей

В назначенный день очередь на проходной Госдумы была значительно больше, чем в военкоматы. А в Малом зале, где проходило мероприятие, не осталось ни одного свободного места. После выступления депутатов слово предоставили самим блогерам, желавшим поделиться опытом и лайфхаками в решении социальных вопросов.

Блогер из Тюмени Эдуард Филиппов рассказал, что снимает юмористические ролики о проблемах города. По его словам, эти видео собирают миллионные просмотры и помогают в оперативном решении проблем властью.

В качестве примера Филиппов привел историю, когда «в двух районах города несколько недель не было воды — ни холодной, ни горячей, никакой вообще». Чтобы привлечь внимание коммунальщиков, блогер прокатился по улицам в ванной, помещенной на прицеп автомобиля. Сотрудники ГИБДД оштрафовали Филиппова за столь оригинальную езду, но был и плюс: после размещения ролика в соцсетях в краны тюменцев вернулась вода.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Всероссийское собрание блогеров в Госдуме

Результат другого ролика блогер назвал еще более показательным.

Жители еще одного района пожаловались мне на то, что из их кранов долгое время льется крайне вонючая вода. Я наполнил ванну этой самой водой «с душком» и притащил ее в здание нашей Тюменской областной думы. Разумеется, снял об этом ролик и выложил в интернет. Спустя три дня губернатор Тюменской области публично признал, что проблема существует, а начальника водоканала отстранили от должности, — рассказал Эдуард Филиппов.

Жена Тарасова предложила создать центр помощи женщинам

Одной из самых заметных участниц Всероссийского собрания блогеров стала Анастасия Костенко (Тарасова) — модель, блогер, мать троих детей, жена футболиста Дмитрия Тарасова. Именно к ней ушел спортсмен, который ранее был женат на телеведущей Ольге Бузовой.

Анастасия рассказала, что не думала становиться блогером, она работала по контракту моделью в Китае, когда ее мать родила еще одного ребенка. Это событие, по словам Костенко, и побудило ее завести страницу в соцсети.

Завела страницу только потому, что родилась моя третья сестренка — четвертый ребенок моей мамы. Моя самая первая публикация в блоге была поздравлением моей мамы с рождением ребенка. И далее уже контент мой был исключительно семейным: поездки к моим бабушкам и дедушкам, небольшие рассказы о моей жизни, публикации моих стихотворений, — поделилась блогер.

Анастасия добавила, что после участия в конкурсе красоты «Мисс Россия» число ее подписчиков увеличилось в несколько раз. Аудитория была «исключительно добрая, лояльная». В основном это были девушки, которые тоже хотели быть моделями и «задавали соответствующие вопросы».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Всероссийское собрание блогеров в Госдуме

Следующий всплеск числа подписчиков пришелся на тот период, когда информация о романе Костенко с мужем Ольги Бузовой футболистом Дмитрием Тарасовым стала достоянием общественности. На модель, по ее выражению, «резко обрушился интернет-хейт», но и число подписчиков увеличилось в десятки раз.

Было непонятно, что делать дальше. Потом подумала и решила кардинальных действий не предпринимать, а продолжать жить как раньше. Собралась и стала продолжать выкладывать то, что я люблю, [семейный контент] — распылять любовь к своим близким и родным. И на сегодняшний день я получаю очень много приятных комментариев о том, что моя страничка как отдушина, потому что несет в себе традиционные семейные ценности. Я считаю семейные ценности самым главным в наше время, — подчеркнула Анастасия Тарасова.

Супруга футболиста сообщила, что является «абсолютной патриоткой» и выступает за то, чтобы «у нас в России никогда не приживались такие понятия, как родитель номер 1 и родитель номер 2». Также она поделилась своей мечтой организовать центр поддержки женщин, поскольку «женщина проживает вообще нелегкую жизнь, а самое большое количество разводов приходится на послеродовой период».

Блогер призналась, что ее собственная семья с футболистом Тарасовым тоже в какой-то момент чуть не распалась. Причиной возникавшего непонимания Анастасия называет свои собственные «гормональные всплески», когда «всё вроде бы хорошо, муж так же любит, но тебе под гормональными всплесками хочется еще больше любви». Костенко призналась, что для спасения отношений ей пришлось даже обращаться к психотерапевту, причем инициатором выступил супруг.

Я очень благодарна, что он (Дмитрий Тарасов. — NEWS.ru) осмелился (не каждый мужчина на это пойдет) и предложил терапевта, — призналась блогер, добавив, что сейчас в отношениях с мужем у них «всё хорошо».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Всероссийское собрание блогеров в Госдуме

По словам Анастасии Тарасовой, если создать центр поддержки со штатом профильных специалистов, которые бы помогали психологически и женщинам, и мужчинам, «мы бы получили морально здоровую нацию».

В заключение депутат Нина Останина подчеркнула, что «услышала все прозвучавшие инициативы», и выразила уверенность в том, что теперь подобные мероприятия будут носить регулярный характер.

Выйдя из зала, участники собрания ринулись к центральной лестнице Госдумы, чтобы сделать селфи и записать сторис на фоне российского флага. Социальные или нет, но прежде всего они блогеры, не пропускающие выгодные кадры, локации и спешащие запилить эксклюзивный контент.