Netflix уволил 150 человек из-за ухода с российского рынка

Офис компании Netflix / Фото shutterstock.com

Стриминговый сервис Netflix сократил около 150 сотрудников, чтобы снизить расходы после ухода с российского рынка, сообщает издание Variety. Отмечается, что это около 2% всех американских работников компании, а сокращения коснулись всех отделов. По состоянию на 31 декабря 2021 года в Netflix работало около 11 300 штатных сотрудников по всему миру.

К сожалению, сегодня мы увольняем около 150 сотрудников, в основном из США. Эти изменения в первую очередь обусловлены потребностями бизнеса, а не индивидуальной эффективностью, что делает их особенно сложными, поскольку никто из нас не хочет прощаться с такими замечательными коллегами, — цитирует издание представителя Netflix.

Кроме 150 штатных сотрудников, Netflix ликвидирует порядка 70 рaбочих мест с частичной занятостью в своей анимационной студии и сокрaщает количество фрилансеров в социальных сетях и издательской грyппе.

В начале марта сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России, назвав причиной такого решения ситуацию на Украине. В ответ на это российские пользователи подали в Хамовнический суд Москвы коллективный иск к видеосервису, заявив о нарушении прав россиян в связи с односторонним отказом платформы от предоставления услуг. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей.