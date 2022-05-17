«Не изолировать, а противодействовать»: названа задача суверенного Рунета Депутат Горелкин: задача суверенного Рунета в том, чтобы противодействовать атакам извне

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Задача суверенного Рунета состоит в том, чтобы эффективно противодействовать кибератакам извне, заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. Отключить же Россию от глобальной сети никто не сможет, сообщил он в разговоре с «Парламентской газетой».

Задача «суверенного Интернета» — не изолировать нас от внешнего мира, а эффективно противодействовать атакам. Интернет — децентрализованная сеть, нет единого рубильника, который можно нажать и всё отключить или отдельную страну. Россия — слишком большое и мощное явление в киберпространстве, поэтому даже если попытки каким-то образом отключить нас будут предприняты, это замедлит работу Сети по всему мира, поэтому я убежден, что на такой шаг никто не пойдёт, — сказал Горелкин.

Он также перечислил российские сервисы, которые успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Во-первых, это соцсеть «ВКонтакте», уверенно и быстро растущая благодаря хорошей команде. Во-вторых, платформа «Яндекс.Дзен», которая имеет серьёзные перспективы.

Конкурента Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) в стране пока нет, но он должен появиться где-то через год, считает Горелкин.

23 марта директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о последствиях возможного отключения России от глобального Интернета. По его словам, объективных предпосылок для отключения России нет, но отдельные партнёры или страны могут ограничить доступ России к точкам обмена трафиком. Это приведёт к остановке работы многих сервисов, в том числе и системообразующих.