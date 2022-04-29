Россиянам дали советы по профилактике здоровья лёгких

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Курение сужает дыхательные пути и увеличивает нагрузку на лёгкие, поэтому в целях профилактики здоровья россиянам стоит отказаться от сигарет. Эта вредная привычка является одной из основных причин развития хронических заболеваний дыхательных путей, пишет Live 24.

Важным шагом для поддержания здоровья лёгких является организация здорового микроклимата в домашней и по возможности в рабочей обстановке. Не пренебрегайте регулярным проветриванием, а также контролем за уровнем влажности в помещении, — сообщает издание.

Помимо этого, россиянам порекомендовали избегать крупного скопления людей, особенно в тесных пространствах. Из-за этого повышается риск заразиться вирусом, который может навредить лёгким. Более того, регулярные физические тренировки способствуют укреплению организма, так как во время занятий фитнесом сердце и лёгкие работают гораздо интенсивнее.

Ранее пульмонолог Ирина Белоглазова сообщила, что во время простуды появляется хорошая возможность бросить курить. Она объяснила, что болезнь уменьшает тягу к курению, при этом во время неё привычка может усиливать плохое самочувствие.