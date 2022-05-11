Инфекционист дала советы по профилактике холеры Инфекционист Аракелян: чтобы избежать заражения холерой, надо соблюдать правила гигиены

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Чтобы минимизировать риски заражения холерой, стоит мыть руки после посещения туалета и перед едой, не добавлять в напитки лёд из некипячёной воды, а также избегать питания в сомнительных общественных заведениях, считает инфекционист Лилит Аракелян. Она также подчеркнула, что фрукты и овощи надо тщательно мыть перед едой, пишет Lenta.ru.

Главное, о чём следует помнить, в течение десяти суток после инфицирования в фекалиях человека присутствует бактерия Vibrio cholerae, которая, попадая в окружающую среду, представляет потенциальную опасность для всех окружающих, — предупредила Аракелян.

Среди основных симптомов холеры инфекционист выделила водянистый стул мутно-белого цвета с плавающими хлопьями и рвоту. По её словам, при этом недуге в организме быстро наступает обезвоживание, которое сопровождается судорогами в конечностях и быстрой потерей веса. Аракелян отметила, что при холере боли в животе, как правило, отсутствуют, а температура тела не повышается. Инфекционист порекомендовала при наличии двух или более симптомов заболевания обращаться к врачу.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что в современном мире холеру легко можно вылечить, если вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Он уточнил, что к основным симптомам этого заболевания относится рвота и сильная диарея.