Звезда «Холостяка» сбила пешехода на Gelandewagen в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/e01c4e76-075e-11eb-807f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Элитный внедорожник сбил пешехода на Кутузовском проспекте в центре Москвы. Молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте, он полученных травм он погиб.

Как стало известно СМИ, за рулём иномарки находилась 25-летняя участница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Виктория Короткова.

Однако сам Gelandewagen зарегистрирован на мужчину, за владельцем джипа числятся штрафы на сумму 2500 рублей, сообщает Пятый канал.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, женщина не успела затормозить, когда на дорогу выскочил человек. Известно, что и сама Короткова получила травму: её сильно ударило сработавшей подушкой безопасности. Женщина получила сотрясение мозга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что водитель на Mercedes въехал в стену храма в посёлке Мещерино Ленинского городского округа Московской области. В результате ДТП автомобиль загорелся, его водитель погиб, а трое пассажиров, в том числе ребёнок, были госпитализированы в тяжёлом состоянии.