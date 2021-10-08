Зрительница рассказала, как в Большом театре погиб актёр

Москвичка, посетившая оперу «Садко» в Большом театре, во время которой погиб артист Евгений Кулеш, рассказала об увиденном. В Facebook она отметила, что о смерти на сцене узнала уже от охранника, покидая театр.

Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места. <...> И вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актёров и рабочих сцены по задумке режиссёра, Волхв закричал: «Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию». Оркестр замолчал, занавес упал, — говорится в её сообщении.

По словам женщины, в тот момент зрители решили, что происходящее на сцене является частью замысла режиссёра. Правда затем объявили антракт по техническим причинам, а позже представление отменили.

Ранее стало известно, что ошибка и невнимательность 37-летнего артиста миманса привела к его гибели на сцене Большого театра. Об этом заявил его коллега, отметивший, что актёр попал под многотонную декорацию, поступив не по сценарию. По его словам, Кулеш должен был вывезти трон и отойти вперёд, ближе к зрителям, а он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошёл назад. И на него эта стена и наехала, пояснил коллега.