https://static.news.ru/photo/7bec1f5a-1fef-11ea-a88a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

В Краснодарском крае на трассе в Ейском районе зоозащитница нашла шестилетнего мальчика. Ребёнок сидел один на обочине и плакал.

По словам женщины, она ехала спасать сбитую на дороге собаку, когда увидела мальчика. Мимо него проезжали машины, но никто на остановился. Ребёнок плохо говорил и не смог объяснить, как он оказался один. Тогда она решила посадить его в машину и отвезти в отдел полиции. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.

Как пишет «Lenta.ru», семья мальчика считается благополучной. Выяснилось, что мальчик ехал в машине вместе с отцом, в какой-то момент он выбросил в окно шапку. Отец остановил машину и пошёл её искать, а когда вернулся сына на месте уже не было.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по факту случившегося никаких проверок не проводится.

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