В Краснодарском крае на трассе в Ейском районе зоозащитница нашла шестилетнего мальчика. Ребёнок сидел один на обочине и плакал.
По словам женщины, она ехала спасать сбитую на дороге собаку, когда увидела мальчика. Мимо него проезжали машины, но никто на остановился. Ребёнок плохо говорил и не смог объяснить, как он оказался один. Тогда она решила посадить его в машину и отвезти в отдел полиции. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.
Как
В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по факту случившегося никаких проверок не проводится.
Ранее NEWS.ru писал, что турецкие правоохранители нашли детей гражданки России Екатерины Ефимовой, похищенных в Анталье осенью 2018 года. Их выкрал отец, с которым россиянка находится на стадии развода. Бекир А. прятал несовершеннолетних в городе Денизли в доме семьи из Сирии. Мужчина и сирийцы задержаны.
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